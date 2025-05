By

Bancos como BCP, BBVA, Interbank y Caja Piura permiten mover el dinero desde este sábado 10 de mayo, aunque el depósito obligatorio vence el 15 de mayo.



Desde este sábado 10 de mayo, los trabajadores peruanos pueden retirar el 100% de sus fondos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Infobae Perú verificó que entidades como BCP, BBVA, Interbank y Caja Piura ya habilitaron la disposición del dinero, incluso antes de la emisión del reglamento del Ministerio de Trabajo.



Retiro anticipado, pero con plazos pendientes



Aunque el acceso a los fondos es inmediato, las empresas tienen hasta el jueves 15 de mayo para depositar la CTS correspondiente. Quienes ya retiraron todo su saldo antes del 31 de diciembre de 2024 no tendrán nuevos fondos disponibles.



Nuevas reglas desde 2027: retiros parciales y casos especiales



El Ministerio de Trabajo tiene 30 días para publicar el nuevo reglamento. Este incluirá cambios como el acceso al 100% del fondo en casos de enfermedad terminal o cáncer. A partir de 2027, se permitirán retiros parciales del 50% para todos los trabajadores.



Cómo retirar la CTS



Los usuarios pueden mover su dinero mediante:



Aplicativos móviles: Transferir desde la cuenta CTS a otra cuenta.



Cajeros automáticos: Retirar efectivo directamente.



Oficinas bancarias: Solicitar el retiro en ventanilla.



Caja Piura confirmó la operación en su página web, mientras que BBVA y BCP lo anunciaron en redes sociales. El proceso es rápido y similar a una transferencia habitual.



¿Qué hacer si no hay fondos?



Si el saldo aparece en S/0, significa que no hubo depósito reciente. Los trabajadores deben esperar a que su empleador realice el abono antes del 15 de mayo.



Con esta medida, el Gobierno busca dar mayor flexibilidad al uso de los ahorros laborales, aunque recomienda prudencia al retirar los fondos.