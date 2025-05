Tipos de Mamás Peruanas: Guía de Supervivencia para Hijos en Riesgo!

Esteban Bracamonte Luna

He cambiado los nombres de estas mamás para evitar ser expulsado del grupo familiar, desheredado emocionalmente o víctima de cualquier tipo de represalia por parte de mi flia o sus amigas!





Pero este texto es un homenaje: a esas mujeres que sobreviven el tráfico limeño de 2 horas, te llevan al colegio como si fuera una misión y te salvan la vida con una cartulina, disfraces o impresiones a las 10 p.m. del domingo.



1. La Mamá Policía (alias tía Carola)





No necesita el polígrafo. Su frase letal: «Me cuentas tú o te lo digo yo?»

Parece chiquita, dulce, y frágil… pero si el diablo la ve, se cambia de acera. O ella será el diablo se viste de seda!

Un día me preguntó mientras desayunábamos

Dónde estabas anoche, Esteban?

En casa de Carlos; dije, como tonto.

Carlos?, El que está en Iquitos con su familia desde el jueves?

Pensé… cómo chucha lo supo? Pero también leyó mi mente y respondió:

Justo llamé a su mamá para pedirle la receta de su causa. Una receta? Qué casualidad no? Una genia del contraespionaje o una bruja certificada de Gamarra. No lo sé.

Finalizo con un: No te preocupes, te guardaré el secreto…»

Sí, claro, a lo Montesinos.





2. La Mamá Dramática (alias tía Susana)





Todo es una tragedia de Shakira post Piqué.

No quieres comer cau cau y ya está imaginando historias y ella es siempre la víctima.

Ah, ya no te gusta mi comida, ¿no? Pero en casa de Juan bien que comes todo.

Si su hijo no responde en una hora: ya llamó a la comisaría de Surco, al serenazgo de Magdalena, puso alerta AMBER en el grupo de WhatsApp del edificio y está a punto de llamar a Nunca Más» para contar su drama nacional. Y todo empezó porque estábamos sin batería en el cine de Larcomar. Y después no dice que está loca sino es que en estos tiempos cualquier cosa pasa.





3. La Mamá No-Tecnológica (alias tía Paola)

Hijito, ¿cómo descargo esto al celular? ¿Cómo paso esto al Word?

Pero de la nada… ¡tu celular tiene Yape, Plin, Rappi y una app que rastrea hasta cuántos minutos pasaste en TikTok e incluso si fuiste al baño o te escapaste a la Calle de las Pizzas!

Nos sentimos espiados. Me siento observado. Me siento… como si ella fuera Alexa con poder judicial.





4. La Mamá Fitness (alias tía Catalina)

Parece una hermana mayor, pero con mejores abdominales que las modelos de EGO.

Se levanta a las 5 a.m., corre por el malecón de Miraflores, hace yoga en el parque Kennedy, prepara batido verde con maca y aguaymanto, y juzga con la mirada tu pan con chicharrón de La Lucha como si fuera un crimen de lesa humanidad.

Quieres quinua con kiwicha?»

Alguien quiere esa vaina a los 16 años cuando hay salchipapas o choripan ?, Es en serio,? .





5. La Mamá Nostálgica (alias Miriam)

Todo era mejor antes. No había celulares, ni wifi, ni ansiedad.

En mi época, cuando sonaba Gianmarco en la radio y veíamos Nubeluz los sábados, los chicos no se quedaban dos horas en el baño viendo memes ni haciendo TikToks». Yo pensaba…

claro que no existía!

Frase estrella: «En mi época sí sabíamos respetar».





6. La Mamá Multitarea (identidad reservada porque… es la mía)

Maneja, chatea, grita, busca en Waze y pone el Bluetooth mientras discute por speaker. Todo al mismo tiempo.

Siri y ChatGPT son agobiados en tiempo real. El tráfico se abre. Y yo en el asiento trasero, cierro los ojos como si se tratara de una pesadilla.

Señores, esto no es una mamá: es una combi con emociones.





7. La Mamá Influencer (alias Andrea)

Tiene más seguidores en TikTok que todos mis amigos juntos,

Corre media maratón, da consejos, aparece en entrevistas.

Mientras tú luchas por 10 likes, ella está siendo viral por cómo pela una mandarina.





8. La Mamá Distraída alias Laura

La reina de las promesas olvidadas.

No se preocupen, yo los recojo a la salida.

A la salida la llamamos y tenemos suerte si contesta por qué ha perdido el celular , lo q dejado en el carro o simplemente olvidó cargarlo ! ella responde: En la casa de Claudia en San Miguel, dónde más?»

Y a qué hora nos recoges ?

Qué? No, no quedamos en eso! Claro que sí, mira tu WhatsApp

Ay, tienen razón, lo olvidé. Crees que puedan tomar el Meteopolitano o un uber compartido? Es que estoy lejísimos!

Y si es que llega será por fin (dos horas después), y olvidó cuál era el paradero o se equivocó porque vive mentalmente en la luna de Paita mientras físicamente maneja por la Costa Verde.





9. La Mamá Ejecutiva (alias tía Mirta)

Tiene reuniones, Zooms, cierres … y aun así envías resúmenes de excel en el chat de mamás y tiene frases como en resumen ? .

Aunque sabes que existe no sabes nunca dónde está pero eso si siempre hay comida, y ella finge que no se da cuenta que se hace ahí la bajona.





10. La Mamá Amiga (alias tía Lina)

Quiere ser tu pata. Escucha tus dramas, baja tu playlist de reggaetón y trap peruano, usa tus jergas y baila en tu fiesta como si tuviera 15. Es chévere… hasta que saca los pasos prohibidos!



Conclusión:



Las mamás peruanas son todo terreno. Son amor, caos, control de daños, y perjuicios.

Así que este Día de las Madres… Gracias incluso por la chancleta voladora, las recogidas, las tareas salvadas, las madrugadas y hasta las carajeadas porque son ellas las que realmente sostienen este país. Feliz día, mamás! Y perdón por no contestar el teléfono! Te quiero, aunque me hagas pasar roche frente a mis patas.