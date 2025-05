Hallan con vida a pescadores perdidos durante 55 días

By

Cinco pescadores desaparecidos desde marzo fueron encontrados en Ecuador; sus familias exigen un retorno rápido y sin más abandonó.

Lo que comenzó como una jornada pesquera desde Pucusana el 12 de marzo se convirtió en una larga odisea en alta mar. Cinco hombres desaparecieron sin dejar rastro tras enviar un único mensaje de auxilio por una falla en el motor. Después de más de cincuenta días, el 7 de mayo, autoridades ecuatorianas hallaron con vida a los tripulantes de la embarcación “Mi Juanita”. Las familias, que golpearon puertas sin recibir respuesta, exigen ahora que el Estado actúe con urgencia para traerlos de vuelta al Perú.

Un mensaje, una espera interminable

El 19 de marzo, uno de los pescadores logró enviar una señal de alerta informando que el motor del bote había fallado y que otra embarcación acudiría en su ayuda. Desde entonces, nada más se supo. La incertidumbre se apoderó de los hogares. Sin noticias, las familias empezaron una búsqueda por su cuenta.

Jossimar, hermano de uno de los desaparecidos, encabezó esfuerzos de rastreo con recursos propios. “He hecho más que la Marina”, afirmó. Recorrió hasta 500 millas náuticas con la esperanza de encontrarlos, sintiéndose solo, sin respaldo ni respuesta estatal.

Reclamos frente a la indiferencia estatal

La desesperación fue creciendo con los días. Esposas, hijos y nietos exigieron acciones concretas. “No queremos más papeles, queremos que salgan a buscarlos”, repetían, mientras las promesas de protocolos se perdían en la burocracia. Las familias no vieron ni una fragata ni una avioneta en búsqueda.

Pidieron al ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, que se involucrara personalmente. Mientras tanto, los pescadores de Pucusana paralizaron labores en señal de protesta y solidaridad. El abandono era evidente.

El hallazgo en Ecuador

El 7 de mayo, las autoridades ecuatorianas informaron que hallaron la embarcación “Mi Juanita” navegando con una vela artesanal improvisada. A bordo estaban Vladimir González Peña (32), José Luis Albinés Mendoza (52), José Gabriel Albines Machacuay (31), el colombiano Johnny Isaza García López y un quinto tripulante aún no identificado. Los cinco estaban vivos, aunque la evaluación médica continúa.

El regreso pendiente

El hallazgo no termina con la angustia. Las familias piden que el Gobierno actúe de inmediato. “Queremos que los traigan, que no se olviden de ellos otra vez”, dijo una de las esposas. El sufrimiento de más de 50 días no se borra con una videollamada, aunque uno de los tripulantes pudo comunicarse brevemente con su hijo tras el rescate.

En Pucusana, aún esperan. Quieren a sus seres queridos de vuelta y exigen que una situación así no se repita. Esta vez sobrevivieron. La próxima, no quieren depender solo de la suerte.