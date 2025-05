“Cuchillo” entró a Colombia sin alerta pese a masacre en Patáz

By

Alias “Cuchillo”, acusado por Boluarte de liderar el asesinato de 13 mineros, viajó a Colombia sin restricción legal ni alerta migratoria.

Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal responsable del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, ingresó a Colombia el pasado 5 de mayo sin ninguna restricción legal. El Gobierno colombiano informó que no existía ningún requerimiento judicial en su contra que impidiera su entrada al país. “Al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos”, señaló la oficina de Migración en un comunicado oficial.

La entidad aseguró que Rodríguez Díaz llegó en un vuelo procedente de Lima a las 9:30 a.m. “tras cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente” y aclaró que los controles migratorios “se rigen por la información disponible en tiempo real”. Si existen nuevas solicitudes judiciales, añadieron, actuarán “conforme a la ley y a los requerimientos de las autoridades peruanas e internacionales”.

Colombia, el destino preferido de “Cuchillo”

El historial migratorio de “Cuchillo” muestra que ya había estado en Colombia el 5 de enero y el 3 de febrero de este año. Además, ingresó a Chile el 25 de octubre de 2024. Su reciente salida del Perú ocurrió horas después de que Boluarte afirmara que la Policía Nacional del Perú (PNP) lo capturó en 2023, pero que el Ministerio Público decidió liberarlo. “Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”, denunció la mandataria. “¿En qué quedamos? (…) Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan”, agregó.

Detención sin sustento legal

El fiscal provincial Edwin Ramos explicó que la captura policial de Rodríguez Díaz en 2023 fue irregular. La intervención ocurrió en un hotel de Casma, pero los agentes no informaron al fiscal de turno sino hasta cuatro horas después. “Ese hotel está muy cerca” de la sede fiscal, subrayó Ramos, quien agregó que no se presentó ninguna fuente de información ni notas de inteligencia que vincularan al detenido con crímenes en Pataz.

El Ministerio Público decidió liberarlo tras 48 horas de detención, pues no existía justificación legal para acusarlo. Las armas incautadas —un revólver calibre 22 y una granada— estaban inoperativas, lo que impidió iniciar un proceso penal. “Me dijeron que no tenían ninguna fuente de información, que no tenían nada, que solo se basaban en comentarios”, detalló Ramos.

Nexos criminales y control minero ilegal

“Cuchillo” es conocido por sus vínculos con estructuras delictivas en Pataz, una zona marcada por el conflicto minero. Desde agosto de 2023 se han registrado 39 asesinatos relacionados con la minería ilegal. Su nombre aparece en expedientes vinculados a homicidios, sicariato, uso de explosivos, tenencia ilegal de armas y narcotráfico.

Un colaborador declaró a una televisora que la masacre del personal minero ocurrió tras un enfrentamiento armado el 25 de abril entre personal de seguridad de la empresa R&R y un grupo de ‘parqueros’ liderado por ‘Cuchillo’. El objetivo del grupo era tomar el nivel 2520 del socavón. El conflicto dejó al menos cinco muertos del grupo contrario. Por temor a nuevos ataques, varios trabajadores abandonaron el lugar y otros fueron reubicados en zonas más vulnerables, como el nivel 2300, por orden de alias ‘Técnico’. El colaborador indicó que, en este tipo de enfrentamientos, es común que los capturados sean ejecutados o usados como rehenes, pero en esta ocasión no se concretó ninguna negociación.

“La Nueva Alianza”

Rodríguez Díaz habría asumido el liderazgo de ‘La Nueva Alianza’, organización criminal que operaba en Pataz bajo el mando de Josué Blas Lezama, alias ‘Gato Coté’, asesinado en Colombia. Esta red estaría detrás de varios crímenes, incluidas extorsiones, secuestros y enfrentamientos armados por control territorial. El asesinato de los 13 mineros en Pataz es el episodio más reciente en una cadena de violencia que tiene como telón de fondo el control de los recursos mineros ilegales en la región.