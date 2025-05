Sin pruebas en fuga de Maranguita: Liberan a nueve trabajadores

By

Fiscalía no encontró pruebas que vinculen a educadores y agentes de seguridad con la fuga de seis internos de Maranguita.

Cinco educadores y cuatro agentes de seguridad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, quedaron en libertad tras pasar 48 horas detenidos. La Fiscalía no encontró pruebas que los vinculen con la fuga de seis adolescentes en conflicto con la ley penal. Aunque se detectaron fallas logísticas y falta de personal, no se atribuyó responsabilidad directa a los trabajadores.

Sin pruebas ni responsabilidad directa

La detención de los nueve trabajadores se dio tras la fuga de seis internos, en circunstancias aún no esclarecidas. El Ministerio Público, según la defensa legal, no halló elementos suficientes para mantenerlos como investigados. El abogado Juan Carlos Guerra declaró que “la decisión de liberarlos fue tomada al no identificarse responsabilidad directa en los hechos”.

Los liberados permanecerán bajo comparecencia simple mientras duren las investigaciones. Están obligados a acudir ante las autoridades cada vez que se les cite.

Maranguita: Fallas estructurales y exigencia de disculpas

Según la defensa, la Fiscalía detectó deficiencias en la logística y en la dotación de personal del centro juvenil, condiciones que habrían facilitado la fuga. A pesar de ello, las omisiones no se relacionan directamente con los trabajadores liberados.

El abogado Guerra anunció que solicitarán disculpas públicas al director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles y a los responsables administrativos que, “sin pruebas”, señalaron a los trabajadores como responsables.

La fuga evidenció una vez más los problemas estructurales que afectan a los centros de reclusión juvenil en el país. La Fiscalía continuará investigando para determinar si hubo negligencia en la cadena de mando.