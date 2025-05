Lagarto ‘Vizcarra’ con los días contados

Congreso volverá a votar tercera su inhabilitación para cargos públicos y este mes Poder Judicial lo sentencia por cobrar dos millones de soles en coimas

No se salva. Acorralado por las pruebas que podrían enviarlo por 20 años a la cárcel, el ex presidente Martín Vizcarra atacó al gobierno y a un sector del Congreso por impulsar una tercera inhabilitación política en su contra, pero esta podría ser efectiva si prospera la reconsideración de la votación y asisten todos los congresistas al pleno.

El ex ministro de Trabajo y ex presidente de la comisión que investigó el “Club de la Construcción”, Carlos Almerí afirmó que Vizcarra es un político cínico y mentiroso, y un peligro para el país como quedó demostrado por su desastrosa gestión durante la epidemia del Covid, que mató a más de 200 mil peruanos. ”Nunca he conocido un político más cínico que Vizcarra”, afirmó.

Almerí remarcó que es viable una reconsideración de la votación para sancionar a Vizcarra por el ilegal cierre del Congreso, en setiembre del 2019, pero solicitó a la mesa directiva del Congreso que se ponga firme y convoque a sesión presencial de los congresistas para la votación de esta nueva demanda contra el ex presidente.

Vizcarra tuvo una breve tregua al no alcanzar, en el pleno del Congreso, los 67 votos que se necesitaban para inhabilitarlo por tercera vez, pero en las últimas se ha replanteado una segunda votación, que podría serle adversa al “lagarto” ex presidente, que ha endurecido sus insultos contra la presidenta Dina Boluarte y las bancadas que la apoyan en el Congreso.

Permitió firmas falsas

Las malas artes de Vizcarra no quedan ahí, pues en las últimas horas apareció un ex estrecho colaborador suyo lo acusa de conocer y permitir el uso de 5 mil firmas falsas para inscribir a su partido, Perú Primero, en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El nuevo acusador de Vizcarra es nada menos que el ex secretario de Juventudes de Perú Primero (PP), William Prado, quien reveló que el cuestionado ex presidente de la República es, en el fondo, el cerebro y la mano que mueve todas las decisiones en ese partido que uso más de cinco mil firmas falsas para su inscripción electoral. “Vizcarra controla todas las acciones importantes de esa organización”, reveló.

El PP y al menos otros diez partidos, inscritos en los dos últimos años para participar en los comicios del 2026, lo hicieron presentando miles de firmas falsas, según lo advirtió la Contraloría y lo acaban de confirmar el JNE y la Reniec. Por este hecho, el presidente del JNE adelantó que se presentará denuncia penal ante la Fiscalía y, desde diversos sectores, se demande que se anule la inscripción de esos partidos.

Prado reiteró que Vizcarra maneja el partido de forma autoritaria porque está empeñado en ser candidato presidencial en el 2006, a pesar de estar inhabilitado los veces para la función pública, medida que fue aprobada por el pleno del Congreso y que está plenamente vigente. Según analistas políticos, Vizcarra está en campaña porque en el fondo va terminar solicitando asilo en alguna embajada para no ir preso por corrupción.

El Poder Judicial tiene bastante avanzado el procesos judicial donde se acusa a Vizcarra de haber recibido coimas de más de un millón de soles por las obras Lomas de Ivo y Hospital de Moquegua, que solicitó a las firmas contratistas para aprobar el inicio de las obras cuando era gobernador regional de Moquegua, entre el 2011 y 2014. Empresarios, funcionarios y hasta ex amigos directos de Vizcarra han confesado la trama que éste monto para recibir las coimas, que se terminaron de pagar en el 2016 cuando ya era primer vicepresidente de PPK y ministro de Transportes y Comunicaciones.