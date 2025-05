Congresista nos amenaza: La apepista Rosio Torres arremete contra la prensa

ROSIO TORRES SE OFUSCA POR SENDOS REPORTAJES DE DIARIO UNO BASADOS EN UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN DE WWW.JUEZTV.COM POR PRESUNTO BLANQUEO DE ACTIVOS

Las notas difundidas responden a un informe policial denominado “Operación Pijuayo” sobre la legisladora, familiares y sus trabajadores del Parlamento; por lo tanto, no le tenemos miedo a las cartas notariales que dice nos enviará.

La parlamentaria de APP por la región Loreto emitió un comunicado a la opinión pública, con el cual afirma haber enviado dos cartas notarias para que este Diario se retracte de las dos portadas publicadas donde se dio cuenta que la policía había detectado que su asesor principal Jesús

Sierra Tapia tenía un total de 81 inmuebles inscritos en los Registros Públicos de Lima y Tarapoto y seria sospechoso de blanqueo de activos de propiedad de su esposo, el exgobernador regional de Loreto y exparlamentario Fernando Meléndez Celis. Rosio Torres nos atribuyó además que somos parte de una campaña de calumnias y difamaciones que se promueve en su contra y la de su familia, al hacer la comparsa a los medios de comunicación regional y nacional.

Sobre el particular, debemos aclarar que este Diario no ha recibido hasta el cierre de la presente edición las cartas notariales que hace referencia la parlamentaria de APP y aclaramos que no somos la caja de resonancia de ningún medio de comunicación que intenta mellar su reputación y la de su familia.

Debemos aclarar que el contenido de ambas notas son el resultado de una investigación policial que ha recopilado información sobre la parlamentaria, su familiar y los trabajadores del Congreso que están comprendidos en la investigación que le sigue el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público y a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra; este

último, investigado por el presunto Delito de Concusión por haberse presuntamente coludido con su tía la parlamentaria para recortar parte del sueldo de los trabajadores de su Despacho y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República que presidió en ese entonces.

T a m b i é n se dio cuenta que su sobrino el investigado por actos de corrupción adquirió un

lote de terreno que le fue transferido a precio subvaluado por el extrabajador de Torres Salinas, Romer Antonio Vela Flores y este luego lo vendió al hermano de la extrabajadora del SAC Abigail García Diaz comprendida en la investigación fiscal.

La información que ha sido recopilada por la policía y remitida a la fiscalía fue publicada por la revista digital de investigación www.jueztv. com que puso en contexto la indagación de la denominada Operación Pijuayo. Este diario al evaluar el contenido de dicha información y considerarla de interés público, rebotó ambas notas, las cuales están sustentadas en documentos

y testimonios que obran en los archivos de la policía.