¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!

Por: Lavrenti Coronel

Este primero de mayo, día de la clase obrera, hago extensivo el saludo caluroso al proletariado del Perú y del mundo; pues, es la última clase de la historia y la única auténticamente revolucionaria, capaz de construir en el orbe un nuevo mundo sin opresión y explotación capitalista.

Celebramos este día —en medio de circunstancias— cuando en el mundo se desenvuelve la agudización de las contiendas interimperialistas que, ha empujado al desarrollo de la bipolaridad entre el imperialismo norteamericano y el chino; guerra comercial (que involucra a otras potencias), que confirma evidentemente el riesgo de una tercera guerra mundial de agresión y rapiña por un nuevo reparto del mundo. Siendo EE.UU., superpotencia en declive y gendarme mundial —que con sus agresiones militares, chantaje nuclear, medidas reaccionarias y violación del derecho internacional— es el enemigo principal de los pueblos del mundo y de la paz mundial; pues, como se ve, ha lanzado sus ataques despavoridos contra su contendor principal, con el fin de debilitar su avance, y, recuperar sus zonas de influencia y sofrenar su hundimiento.

¿Pero qué muestra todo esto? Que el sistema capitalista en imperialismo está en crisis generalizada y muestra su descomposición en lenta y larga agonía; pues, es un sistema injusto que no beneficia a las amplias masas populares del mundo. Y ha mostrado el descalabrado fracaso del neoliberalismo en estos últimos 30 años con sus grandes crisis económicas de 2008, 2018 y 2020 con la pandemia. Y cuando se da la IV revolución industrial que está generando un gran cambio en las fuerzas productivas con una creciente desocupación de la fuerza obrera. Ya el Presidente Mao Tse-tung dijo: “¿Para qué se necesita el imperialismo? No lo necesita el pueblo chino, no lo necesitan los demás pueblos del mundo. No hay necesidad de que exista el imperialismo”. Pues, el imperialismo es quien ha generado la más grande explotación y opresión que ha visto y verá la tierra; y, así tácticamente siga cometiendo matanzas y genocidios en masa, estratégicamente, es un gigante con pies de barro que resume pus por todo su cuerpo y requiere ser derribado y sepultado, tarea histórica que solo el proletariado puede cumplir.

En nuestro país, persiste la crisis general de la sociedad peruana que, golpea principalmente a las masas obreras y populares; la opresión y explotación capitalistas, la política represiva estatal, la negación de derechos, beneficios y conquistas democráticas golpean ferozmente contra la principal fuerza productiva de nuestro país: el proletariado. Asimismo, afronta la reducción de sus salarios reales y con ella la pérdida de su poder adquisitivo frente al alza del costo de vida, siendo la mujer ¡por tener simplemente condición de mujer! es la que menos gana; padece de redoblada explotación con jornadas laborales de 10, 12 a más horas y tiene que buscar un segundo trabajo para poder subsistir; y soporta condiciones laborales de precaridad que atentan con su vida y dignidad humanas. ¿Acaso no es cierto que más del 70% de la PEA (cerca de 13 millones de trabajadores) están sumidos en la informalidad sin derechos laborales y beneficios sociales? ¿De qué estabilidad laboral podemos hablar si el empresario capitalista puede echarlos en cualquier momento y les restinge el derecho a constituir sindicatos y ejercer su derecho a la Huelga y Negociación Colectiva? Además, millones de trabajadores peruanos se encuentran desocupados y sin derecho al trabajo. ¡Esto es lo que produce el sistema capitalista neoliberal en nuestro país y esto es lo que padece el proletariado peruano que le condena al hambre, abandono, desocupación, miseria, pauperización creciente y negación de derechos laborales y sindicales! Y para remate, la creciente inseguridad por el incremento delicuencial que el propio sistema inicuo genera en masa.

Pero, el proletariado ¡heroico siempre! de nuestro país, nunca ha dejado de luchar. Y hay quienes desde los cuarteles académicos de la burguesía y la pequeña burguesía infundadamente hablan de la «desaparición del proletariado», éste ¡tan joven aún en la historia! desarrolla sus luchas enfrentando la opresión y explotación capitalista: allí lo hemos visto luchando contra la Ley Agraria, contra el golpe de Estado contra Pedro Castillo, contra la criminalidad y la corrupción estatal, lo que demuestra que es la principal fuerza política en el país; y que con sus problemas y debilidades sabrá superar obstáculos generando nuevas formas de lucha y organización que la experiencia de 177 años de su ardorosa vida le ha dado en la lucha por la construcción de un nuevo mundo.

Cuando en nuestro país predomina un Estado policíaco —¡cual fascistas!— que persigue ideas disidentes y cuestionadoras a su régimen y encarcela y proscribe ideologías, el proletariado sigue luchando frente a la represión estatal y al cancerígeno oportunismo por desarrollar su propio camino, y para que así, en vez de que inscriban en su bandera el lema conservador de: “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, se inscriba la consigna viva marxista de: “¡Abolición del sistema de trabajo asalariado!”.

Por eso, los hombres de izquierda y marxistas, en el día del proletariado internacional, con profunda convicción, debemos reafirmarnos firmemente en el papel y la perspectiva histórica del proletariado que, ha de cumplir su misión histórica de construir la futura sociedad a imagen y semejanza como lo hizo en Rusia y China socialistas en el siglo XX en beneficio de las amplias masas populares y en progreso de la humanidad.