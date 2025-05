No somos números, somos historias: Aklla Kristel responde a Milei con su experiencia como estudiante extranjera

Mientras las universidades públicas argentinas destacan en Latinoamérica, el intento de cobrar a estudiantes extranjeros enfrenta críticas. Aklla Kristel, estudiante y cantante peruana en La Plata, explica por qué esta medida afectaría no solo la educación, sino también la cultura y la economía.

El legado de la educación pública argentina

En 1949, Juan Domingo Perón estableció la educación universitaria gratuita en Argentina. Hoy en día, funcionan 57 universidades públicas, incluyendo instituciones destacadas como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Estas universidades se ubican consistentemente entre las 100 mejores de Latinoamérica, según el ranking de Quacquarelli Symonds de 2023.

Sin embargo, a finales del año pasado, el político libertario Javier Milei propuso cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Argumentó que estos estudiantes representan una carga financiera para los contribuyentes argentinos, afirmando falsamente que constituyen el 30% de la población estudiantil.

En realidad, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% de los más de dos millones de estudiantes universitarios. Además, contribuyen significativamente a la economía argentina a través de sus gastos en alquiler, comida, ropa, libros y otras necesidades.

Aklla Kristel: testimonio de una educación sin fronteras

Aklla Kristel, una talentosa cantante peruana que estudia en la Universidad de La Plata, ejemplifica el impacto positivo de los estudiantes internacionales. Ha enriquecido la cultura argentina incorporando su herencia peruana a su música. Tras vivir siete años en Argentina, ofrece una perspectiva única:

«El enfoque humanista de Argentina hacia la educación, considerándola un derecho y no un servicio, es excepcional. Un servicio no es obligatorio; un derecho sí lo es.»

La propuesta de Milei, basada en la idea anticuada de que la educación es un gasto y no una inversión, chocó con la autonomía universitaria. La decisión de implementar aranceles ahora recae en cada universidad.

La experiencia de Aklla Kristel destaca el marcado contraste entre los procesos de admisión universitaria en Argentina y Perú:

«El proceso de admisión en Argentina fue notablemente sencillo. Presenté mis documentos y comencé clases a la semana siguiente. Esto contrasta fuertemente con el sistema intensamente competitivo de Perú y muchos otros países latinoamericanos, donde miles de estudiantes compiten por vacantes limitadas. ¿Qué sucede con quienes no tienen éxito? Es una injusticia profunda.»

Además, el concepto de «estudiantes no residentes» de Milei resulta desconcertante. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, señala lo absurdo: los estudiantes deben tener residencia para asistir a una universidad pública. Por lo tanto, la propuesta de Milei es, en el mejor de los casos, poco práctica.

Aklla Kristel añade:

«Como extranjera residente en Argentina, veo que Milei emplea las mismas tácticas que Fujimori usó en Perú: intentar privatizar todo, asumiendo que el sector privado es intrínsecamente superior. Visualiza una Argentina completamente dirigida por el mercado, ignorando la experiencia de Perú. Tenemos muchas más universidades privadas que públicas, y sin embargo, la educación no ha mejorado; ha empeorado.»

Aklla Kristel, conocida como «la voz más bella del Perú», es una estrella en ascenso que pronto se graduará en Producción Musical en la Universidad de La Plata para proyectar su carrera a nivel latinoamericano. Su versatilidad vocal le permite explorar diversos géneros musicales. Atribuye su crecimiento artístico a su educación universitaria:

«Si no hubiera migrado para estudiar, no tendría la perspectiva que tengo hoy del arte de la música. Estoy increíblemente agradecida a la Argentina por las oportunidades que me ha brindado, y muchos estudiantes extranjeros comparten mi sentimiento. Milei es un ave de paso, no perjudicará las relaciones estudiantiles entre argentinos y extranjeros que enriquecen el conocimiento entre nuestros países».

Aklla Kristel también es compositora y arreglista, habiendo lanzado sencillos en Argentina, con planes de lanzamientos en Perú. Su canal de YouTube lleva su nombre.