Tienen terrenos como cancha: sobrinos de congresista de César Acuña, Rosio Torres se benefician con transferencias de lotes

POLICÍA DETECTÓ QUE SOBRINOS DE CONGRESISTA DE CÉSAR ACUÑA, ROSIO TORRES, ACUSADA DE ‘MOCHASUELDOS’, SE BENEFICIAN CON TRANSFERENCIAS DE LOTES BAJO UN ESQUEMA FRAUDULENTO

Según Jueztv.com, están en la colada los hermanos Christian y Abigail García y Romer Vela bajo la batuta de legisladora de APP y su esposo, el exgobernador Fernando Meléndez.

Las indagaciones preliminares de la Policía han detectado un esquema fraudulento de transferencias sucesivas de inmuebles, entre los familiares de la pareja Meléndez-Torres para darle apariencia de legalidad, esta información podría dar un giro a las investigaciones que sigue la fiscalía a la congresista Rosio Torres

Salinas y a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, por recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.

Se ha corroborado que el sobrino inscribió en Setiembre del 2022 en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) de Yurimaguas un Lote de terreno de 167 m2 que ha despertado el interés de los sabuesos policiales.

En la Partida Registral 11020376 inscrita en la sede de Yurimaguas, sobre el registro del inmueble ubicado en la zona urbana del Sector Barrio Román Ruíz, se aprecia que, en Setiembre de 2021, Flor Ruiz López de 75 años de edad vende el terreno en S/ 12,000 a Romer Antonio Vela Flores, el mismo que fue trabajador de confianza de la congresista Rosio Torres.

TERRENOS

‘COMO CANCHA’

Para sorpresa de los investigadores, un año después de esta adquisición, Vela vende el Lote en S/ 2.000 al sobrino de la congresista de APP Juan

Daniel Pérez Guerra y finalmente, en agosto de 2023 el investigado por presuntos actos de corrupción, vendió dicho predio en S/ 6.000 a Christian

Ricarte García Díaz; es decir; es evidente el empleo de una subvaluación en estas transferencias y que coincidentemente tiene como participante de

la buena fortuna al sobrino de la congresista de APP.

Estas operaciones sucesivas de bienes realizados en la ciudad de Yurimaguas, ha permitido identificar un esquema de transferencias sucesivas de lotes de terrenos que involucra a varios miembros de la también afortunada pareja Meléndez-Torres que se han beneficiado con lotes de terrenos que les donaron o adquirieron a precios irrisorios.

El portal Jueztv.com al tomar conocimiento de esta modalidad delictiva pudo constatar en la zona, que se venden los lotes de terreno en S/ 32.000 ya que cuentan con los servicios básico de agua potable, desagüe, luz eléctrica e internet; estos predios que formaron parte de una parcela rural, pasaron a ser urbanos y “milagrosamente” fueron dotados de dichos servicios, durante la gestión de Meléndez, señaló la fuente.

BONANZA O PENURIA

ECONÓMICA

Juan Daniel Pérez Guerra se presentó en la Comisión de Ética del Congreso el 5 de junio de 2023 para rendir su declaración en la investigación seguida en contra de su tía la parlamentaria Rosio Torres. Señaló que trabaja como abogado independiente y admitió haber solicitado prestado dinero a tres trabajadores del despacho de su tía y que se los devolvió meses después en efectivo.

Además, dijo que los S/ 80.000 detectados por la fiscalía, que sospecha son fruto del recorte de sueldos, son producto de la recaudación que hizo de amigos y simpatizantes quienes aportaron al Movimiento Regional Rescatemos Loreto, fundado el 14 de agosto de 2021. Según reporte de la SBS, Pérez Guerra se prestó S/ 59,306 en mayo de 2022 de la Caja de Ahorros Municipal y Crédito Maynas, deuda que viene honrando hasta la actualidad; asimismo, le debe S/ 2.982 a Interbank, la cual ha sido reportada a INFOCORP por no cumplir con el pago; es decir, no tendría capacidad económica.

Por su parte Romer Vela de 28 años en la actualidad se encuentra desempleado, fue contratado para trabajar en el Despacho de la Congresista Rosio Torres Salinas de agosto de 2022 hasta mayo de 2024;

como coordinador parlamentario percibió S/ 4.000 y luego que fue ascendido a técnico, recibiendo S/ 7.000 mensual.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Dicha persona se presentó el 25 de julio de 2023 al Despacho de la fiscal del Área de enriquecimiento ilícito y denuncias Constitucionales Ana Manrique Farfán, para rendir su declaración como testigo en la investigación que le siguen a la parlamentaria Rosio Torres y a su sobrino Juan Pérez, y en ese acto negó haber entregado parte de sus haberes a Juan Daniel Pérez a pedido de la parlamentaria de APP.

Sobre la transferencia de S/ 6.000 detectada por la fiscalía, Romer Vela dijo que le prestó esa suma de dinero a Juan Daniel Pérez, enfatizó que

también le prestó S/ 500 para que compre pasajes aéreos y le depositó S/ 150 para que pague su comida, afirmó que los prestamos fueron devueltos en efectivo y que el único trabajo formal que ha tenido, ha sido el Congreso de la República.

En el reporte de la SBS registra deuda de S/ 2.870 que abandonó hace 512 días, por ese motivo ha sido reportado como deudor en INFOCORP. El testigo señaló que empezó a trabajar en el Congreso por invitación de la parlamentaria a quien llama tía, en vista que su padre se encarga de hacer campaña proselitista para el partido APP en la región San Martín.

CONGRESO AVALA

CORRUPCIÓN

La fuente comentó que el Congreso se ha convertido en banca paralela, al permitir préstamos de dinero entre los allegados de los Congresistas y

acceder a propiedades a través de donaciones o adquisiciones a precios subvaluados sin la intermediación bancaria. Pese a ser el primer poder del Estado que emite normas para evitar la defraudación tributaria, se permite que realicen estas operaciones informales. Christian Ricarte y Abigail García Díaz, son hermanos de padre y madre, ambos son naturales del distrito de Huarango en Cajamarca, se conoce que Abigail fue contratada por la congresista Torres como asistente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y comprendida en las investigaciones de la Fiscalía por haber transferido S/ 2.000 al sobrino de la parlamentaria.

El 19 de abril de 2023 Abigail García rindió su declaración ante el fiscal Jorge Vargas Sueldo, a cargo de la investigación seguida a Rosio Torres y

su sobrino Juan Pérez; afirmó que conoció a ambos durante la campaña política del 2014 que lideró su esposo Fernando Meléndez para ser elegido Gobernador Regional de Loreto. Aclaró que le prestó dinero a Juan Pérez para que culmine de tramitar el grado de bachiller y luego este le devolvió lo prestado en efectivo.

SIN RESPUESTA

La fiscalía le preguntó ¿por qué no le cobró intereses? Abigail respondió: “Siempre he recibido apoyo de su abuela Nery Salinas Dávila hacia mi persona y mis hermanos” a quienes se dirige de cariño como tía. Jueztv. com buscó la versión de parte de los hermanos Christian y Abigail García y de Romer Vela a través del abogado de ambos, Luis Bardales, sostuvo que sus patrocinados y los demás testigos han reconocido haber realizado préstamos personales al sobrino de la parlamentaria de APP, realizar aportes para la conformación de un movimiento político y ayudar a personas que lo solicitan. De igual manera, se llamó por teléfono y remitió un correo electrónico a Juan Pérez para recoger su versión, al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.