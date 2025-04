Denuncian el secuestro de 13 trabajadores mineros en Pataz y pidn S/ 4 millones por rescate

By

Los trabajadores habrían sido capturados por la banda criminal de “Cuchillo” en una bocamina de Pueblo Nuevo, en La Libertad. Autoridades aún no se pronuncian oficialmente

Un grupo de 13 trabajadores de la empresa R&R fueron secuestrados en la provincia liberteña de Pataz, según denunciaron sus familiares, quienes dijeron que no han podido contactarse con ellos desde el sábado 26 de abril y que un delincuente apodado “Cuchillo” pide S/4 millones a cambio de dejarlos en libertad.

Según los primeros reportes, el grave hecho que ha generado la alarma en la provincia de Pataz, región La Libertad, se habría dado el último sábado 26 de abril contra la empresa R&R, la cual brinda servicios a la minera Poderosa. A través de un audio difundido se conoce que los 13 hombres estarían cautivos en la mina de un sujeto identificado como «Galindo».

Incluso, uno de los compañeros de los trabajadores secuestrados asevera que los delincuentes, que irrumpieron en el socavón, se muestran reacios a una negociación. La empresa R&R estaría trabajando por el lado formal y legal, pero piden apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio del Interior (Mininter) para lograr el rescate de los 13 mineros.

«Los que tienen a nuestros muchachos es un delincuente apodado ‘Cuchillo’ y los tienen en la mina de un tal ‘Galindo’. Los delincuentes han irrumpido en las instalaciones y lo tienen a la gente. Estamos negociando, pero los delincuentes no quieren. (…) Que la Policía tenga conocimiento de esto y vayan a rescatarlos. Han entrado a la mina y son 13 de nuestros muchachos. (…) No estamos con los brazos cruzados», indicó en una primera comunicación.

Horas después, se reportó que los secuestradores, cuyas identidades se mantienen desconocidas, hasta el momento, estarían exigiendo un pago de S/ 4 millones de soles para dejarlos en libertad.



Familiares de trabajadores secuestrados piden ayuda

Este lunes, los familiares de las víctimas, en su mayoría oriundos de Trujillo, alzaron su voz públicamente. Claman por una intervención inmediata de la PNP, ya que hasta el momento no han recibido apoyo por parte de las autoridades ni pronunciamiento alguno de la empresa Poderosa, a pesar del riesgo que corren los trabajadores de la minera.»Eran vigilantes que hacen guardia en la mina. (…) Los tienen adentro metidos y están pidiendo S/ 4 millones y la empresa Poderosa no quiere soltar, ni llegar a un acuerdo. Les pedimos a ellos que se pongan una mano al corazón y los chicos salgan», expresó para Exitosa, la madre de uno de los trabajadores secuestrados en Pataz, asegurando que no dejará de luchar hasta conseguir su libertad.

El corresponsal de Exitosa en Trujillo, reveló que el criminal alias «Colmillo», sería el hombre que presuntamente planeó el secuestro y quien también tendría detrás de él a ‘Los Pulpos’, ‘La Jauría’, La Gran Alianza, en la región de La Libertad.

Atentan contra trabajadores de minera La Poderosa

Hace solo un mes, otro atentado ocurrió contra una empresa minera de Pataz. En la madrugada del 29 de marzo se reportó que dos personas perdieron la vida y 10 resultaron heridas tras un ataque contra un vehículo que transportaba agentes de seguridad y mineros de La Poderosa.

El atentado tuvo lugar durante la madrugada en las inmediaciones de la quebrada La Ciénaga. Según el comunicado de Minera La Poderosa, un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales emboscó al personal de mineros artesanales con los que la empresa trabaja, disparando contra ellos mientras se trasladaban a sus campamentos.



De esta manera, se denunció que al menos 13 trabajadores pertenecientes a la empresa R&R, vinculada laboralmente con la mina La Poderosa, habrían sido secuestrados. Se reveló que los delincuentes, aparentemente, exigirían el pago de S/4 millones para liberarlos.

Minera R&R pide intervención urgente del Estado

La empresa R&R, que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, ha solicitado apoyo urgente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio del Interior (Mininter) para rescatar a sus trabajadores. Según fuentes citadas por El Comercio, los hombres armados serían parte de una red criminal que opera en la zona, donde la minería ilegal tiene una fuerte presencia.

La situación en Pataz es crítica. Desde hace más de un año, la provincia se encuentra bajo estado de emergencia debido a la presencia de organizaciones delictivas vinculadas a la minería ilegal. Pese a ello, los ataques armados y la inseguridad persisten.

Cabe señalar que hasta el momento, ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior han emitido un pronunciamiento oficial sobre el secuestro. Tampoco se ha confirmado la identidad de los responsables ni la cantidad exacta de trabajadores retenidos. No obstante, los operativos en la zona han sido reforzados en coordinación con el Ejército, debido al riesgo extremo que corren las víctimas.

Violencia sistemática en zona minera

Este nuevo secuestro ocurre apenas un mes después de un ataque mortal contra la mina Poderosa, en el que murieron cinco personas. El 28 de marzo, un grupo armado destruyó una torre de alta tensión, interrumpiendo el suministro eléctrico en la zona. Al día siguiente, el 29 de marzo, una emboscada a un vehículo que transportaba trabajadores dejó dos fallecidos en el acto y dos más en hospitales de Trujillo. Una quinta víctima también perdió la vida en medio de este trágico episodio.

Según el coronel PNP Javier Arana, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, estos ataques responden a disputas violentas entre bandas por el control territorial y el dominio de socavones ilegales.

Una región asediada por la ilegalidad

Pataz, una zona históricamente minera, sufre los embates del crimen organizado que aprovecha la débil presencia estatal para imponer su ley a sangre y fuego. La minería informal y la ausencia de una autoridad efectiva convierten a los trabajadores en blanco fácil de extorsiones, amenazas y secuestros como el ocurrido el pasado fin de semana.

El país espera una respuesta firme del Estado para evitar una nueva tragedia. Mientras tanto, las familias de los 13 secuestrados mantienen la esperanza de que sean liberados con vida, y claman por acciones inmediatas.