Otárola coloca en altos cargos del Poder Judicial a tres amigas

Ex premier se cubre espaldas en bronca que tiene con presidenta Dina Boluarte



El ex primer ministro Alberto Otárola está decidido a copar el con gente de confianza y ya tiene a tres de sus amigas en importantes puestos, con la colaboración de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien así cree que también podría salvarse de ser cesada en el cargo. A instancias de el ex premier Otárola, Tello Gilardi ha colocado en la gerencia general del PJ a Claudett Delgado Llanos, un cargo de suma importancia y poder porque literalmente maneja la administración y las finanzas de este poder del estado. La red femenina que ahora administra el Poder Judicial, con la anuencia de su presidenta Tello Gilardi, también la integra Ana Parí Morales, quien tiene el cargo de gerente de recursos humanos, desde el cual decide quienes entran a trabajar y quienes dejan de hacerlo en la administración judicial. El trío de funcionarias que son amigas del ex premier Otárola lo completa Karina Quinde Mogollon, desde el cargo de Subgerente de prensa, responsable de monitorear las informes que se emiten desde el Poder Judicial y las relaciones con la prensa y los medios digitales. Según comentaron varios analistas, Otárola movió todas sus influencias para que la doctora Tello Gilardi nombre a estas tres altas funcionarias de su más alta confianza, quienes serán de ayuda en la evolución del choque abierto que Otárola tiene con su ex empleadora, la presidenta Dina Boluarte. La alianza con Otárola podría ayudar a la presidenta del PJ a enfrentar su posible destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia, donde la investigan por prevaricado, al aplicar una ley vencida en numerosos procesos judiciales, que también comprometen a otros jueces supremos como ella.