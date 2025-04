Pamela Franco celebra primer lugar en las radios, se defiende y demandaría a bailarina

By

Cantante contenta porque su canción ‘Hasta el fin del mundo’ se ha convertido en la número uno en las radios nacionales

La cantante Pamela Franco celebra el éxito que alcanza su canción ‘Hasta el fin del mundo’ que se ha convertido en la número uno de las radios nacionales. Además, afirmó que tomará acciones legales en contra de la bailarina que buscó ensuciar su nombre y mostró pruebas de que siempre la trató con respeto.

Hace unos días Pamela Franco y Christian Cueva lanzaron el tema ‘Hasta el fin del mundo’ y la aceptación ha sido muy positiva; pues se acaba de convertir en el número uno del ranking nacional. Ante eso, la cantante chimbotana se encuentra agradecida con su público por los comentarios positivos.

Por eso mismo, ahora Pamela Franco busca seguir avanzado en su carrera musical y no dejará que nadie mancille su nombre, tal como ha sucedido con la bailarina Xiomara Tello, quien hace unos días la tildó de racista.

Ante estos hechos, Pamela ha compartido en sus redes sociales las conversaciones con dicha bailarina donde se aprecia que existe un trato cordial y con respeto.

«Una persona a la que ‘supuestamente’ yo traté mal, no me va a escribir de esta manera. Yo SIEMPRE mantuve un trato cordial y respetuoso. No entiendo cómo muchas personas con tanta ligereza pueden mencionar mi nombre para tener vitrina», explicó.

Luego, añadió: «Ahora me van a tener que demostrar con pruebas cada una de sus palabras. He sido tolerante por mucho tiempo, pero ya no más. Tomaré las acciones correspondientes», refiere Pamela.

CUEVA LA APOYA

Por otro lado, Christian Cueva también se manifestó en sus redes sociales para darle todo su apoyo a Pamela en estos momentos.

«Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando cada una de tus tormentas… me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo», enfatizó el futbolista.

Finalmente, Pamela Franco participará junto a La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Alexander Abreu, Brunella Torpoco, Daniela Darcorut, Son Tentación, Combinación de la Habana, Josimar y su Yambú y Barrio Fino en el Festival Salsero por el Día del trabajador, que se realizará el próximo 30 de abril en la explanada de la Costa Verde. Las entradas están disponibles en Teleticket.

https://teleticket.com.pe/festival-salsero-dia-del-trabajador