Pobladores de Villa El Salvador, VMT y SJM marchan por agua

Exigen que no se paralice mega obra que dará vital líquido a 2 millones de personas

Los vecinos afectados por la paralización de la mega obra ‘La Nueva Rinconada’ realizaron un plantón para exigir la continuidad de la obra que dará agua a 2 millones de personas y denunciaron que los proveedores de una de las empresas consorciadas tienen la intención de impedir que se culmine la misma, sin importar el perjuicio que esto va generar a la población.

Cómo prueba de ello, el presidente del comité central de agua y alcantarillado de la mega obra ´Nueva Rinconada´, Carlos Chávez, presentó un audio con la voz de la señora Shirley Aliaga, quien sería una de las coordinadoras de estos proveedores, en el que dice textualmente:

«En esta central hay materiales, hay tuberías, hay insumos, hay maquinarias. Vamos a mover señores, ¡qué se paralice la obra!, qué vengan los comités, que se quede sin agua toda esta población, pero esto es culpa del consorcio, el consorcio, ese que está dirigido por los chinos. No quieren arreglar con nosotros, entonces la población pobre de acá va a ser la perjudicada para quedarse sin agua y desagüe», se escucha en el audio.

2 millones de afectados

Chávez sostiene que el audio evidencia que a los proveedores no les importa perjudicar a más de 2 millones de personas de bajos recursos que vienen luchando por su derecho al agua y una mejor calidad de vida para ellos y sus familias desde hace más de 20 años, que viven en los distritos de Villa María del triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Añadió que quienes han cerrado el ingreso al almacén, impidiendo la continuidad de la obra, no son proveedores del Consorcio y no existe ningún registro ni contrato en el consorcio sobre los servicios que supuestamente han prestado.

«Por lo tanto, no vamos a permitir que se toque ni un solo centavo de los fondos públicos que administra el consorcio San Miguel para pagar deudas de la empresa 2H que lo único que ha traído a esta obra son problemas», señaló.

El dirigente advirtió que los reclamos no son de ahora y: «puedo asegurar que estos proveedores ni siquiera tienen contrato con 2H, es decir, estamos hablando de una relación informal; sin embargo, hay un hecho que llama poderosamente la atención, ya que estos proveedores no toman acciones legales contra la empresa 2H, sino contra el consorcio San Miguel y lo más grave aún es que la empresa 2H continua contratando con el Estado y estos proveedores que reclaman deudas millonarias, ni siquiera los han denunciado ante el INDECOPI, entidad que podría ordenar la quiebra de esta empresa, y con ello presionar para que les paguen».

Dijo que hay algo muy raro en el accionar de los proveedores, y aseguró qué: «ni la población ni nosotros como dirigentes somos tontos y defenderemos la continuidad de la obra y quién la obstruya será denunciado penalmente.

El dato

«Hacemos un llamado a la presidente Dina Boluarte de que cumpla con su ofrecimiento de entregar esta mega obra y con ella, el agua, desagüe y alcantarillado a más de 2 millones de personas. Que ponga un ojo en Sedapal, que curiosamente se viene involucrando en un lío de privados al solicitar al consorcio que les pague a los proveedores (que no tienen contrato) de una de las empresas consorciadas con fondos públicos cuando eso es ilegal y cuando la empresa deudora cuenta con recursos porque sigue contratando con el estado».