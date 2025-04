Coladera: Penales en el país no ofrecen seguridad y son universidades del delito

FUGA DE INTERNO DEL PENAL de Lurigancho desnuda deficiencias en la seguridad. Entidad penitenciaria admite que solo cuentan con escopetas “cazapatos”. Cambios en Lurigancho no constituyen reforma

Tras la fuga de un recluso que logró burlar todos los controles de seguridad del penal de Lurigancho, el viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, se presentó en el lugar y detalló que se han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del escape y determinar las responsabilidades. En una rueda de prensa, Alcántara explicó que, en el momento de la fuga, un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vio al recluso armado con un cuchillo, lo que generó temor por su integridad física.

Al ser cuestionado sobre la falta de armamento adecuado, Alcántara reconoció que el personal del INPE no estaba suficientemente equipado para enfrentar la situación, y solo contaba con un rifle de aire comprimido.

“Solamente en un torreón había una persona que tenía una escopeta que le llaman ‘cazapatos’ y que su efectividad es limitada. No es un arma mortal. Entonces se han efectuado disparos, pero aparentemente estos disparos pues no han tenido efecto”

El presidente del INPE, Javier Llaque Moya, también estuvo presente en el establecimiento y afirmó que este tipo de incidentes no volverán a ocurrir. “Hace ocho años que no ocurría un hecho similar”, comentó Llaque, refiriéndose a la última fuga registrada en 2017.

El funcionario reconoció que el suceso revela fallas en los protocolos de seguridad del penal y aseguró que ya se están tomando las medidas correctivas necesarias. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, consideró que los últimos hechos ocurridos en los establecimientos penitenciarios del país, hacen pensar que es necesaria una reorganización total del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el titular del Parlamento en el Hall de Pasos Perdidos, tras participar en una misa en honor al Papa Francisco. “Vemos con preocupación porque el INPE es parte del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el

Congreso pueden dar leyes contra la criminalidad, pero si el INPE no trabaja correctamente las cosas no van a funcionar y no es el primer caso, (…) eso nos hace pensar en una reorganización total del INPE”, dijo.

El titular del Legislativo opinó de esta manera tras ser consultado por la fuga de un interno del Penal de Lurigancho ocurrido en la víspera, aunque indicó que no es un hecho aislado, recordando lo ocurrido hace algunas semanas en el Penal de Challapalca.

“En Challapalca había un sistema de comunicación con internet, es decir, (los internos) están mejor comunicados que mucha provincias y distritos del país, en el penal de máxima seguridad y rigurosidad del Perú”, aseguró.

Asimismo, Eduardo Salhuana precisó que otro problema es el hacinamiento en los centros penitenciarios, teniendo en cuenta que hace más de 15 años no se construyen penales. “También, vemos que los temas de corrupción son frecuentes y que desde los penales

se producen las extorsiones, entonces, primero, la reorganización del INPE y ver la posibilidad de que algunos presos de alta peligrosidad puedan ser remitidos a penales del exterior como El Salvador”, agregó.