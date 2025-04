¡Histórico triunfo crema! Universitario vence 0-1 a Barcelona en Guayaquil con gol de Edison Flores por Copa Libertadores

By

Este martes 22 de abril de 2025 quedará marcado en la historia del fútbol peruano y de la ‘U’: Universitario consiguió luego de 75 años un triunfo en Ecuador ante Barcelona SC por Copa Libertadores y sueña con pasar de fase

Universitario de Deportes logró una hazaña inolvidable al vencer por 0-1 a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, convirtiéndose en el primer equipo peruano en ganar al ídolo ecuatoriano en su propia casa por Copa Libertadores después de 75 años.

El héroe de la noche fue Edison Flores. El popular ‘Orejas’ apareció a los 31 minutos del primer tiempo con un cabezazo letal que dejó sin opciones al arquero local. Fue el único tanto del partido, suficiente para que el cuadro crema se lleve los tres puntos y haga historia en territorio ecuatoriano. Universitario gana así su primer partido en copa.

El equipo merengue dirigido por Manuel Barreto y Piero Alva supo manejar el partido con inteligencia y temple, aguantando la presión de Barcelona SC, que intentó sin éxito igualar el marcador. Con un planteamiento sólido, buena lectura del juego y la garra que caracteriza al club más campeón del Perú, la ‘U’ dio un golpe de autoridad en su complicado grupo de la Copa Libertadores.

Transmitido por ESPN y Disney Plus, este encuentro no solo fue importante por los puntos en juego, sino por lo que representa: una victoria que eleva el nombre del fútbol peruano y llena de orgullo a millones de hinchas. Universitario no fue a pasear a Guayaquil, fue a dejar claro que está para competir en serio.

Hoy todo el Perú celebra. Porque cuando gana la ‘U’, gana el fútbol peruano. ¡Arriba, cremas!