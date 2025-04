Afiliaciones sin consentimiento: ciudadanos denuncian uso indebido de datos personales en partidos políticos

By

Decenas de ciudadanos descubren que figuran como afiliados a partidos políticos sin haberlo autorizado. El JNE evalúa el caso, pero los afectados deben pagar por su desafiliación.

Decenas de personas denunciaron haber sido inscritas en partidos políticos sin su consentimiento, ya que al ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), descubrieron que sus nombres aparecían como afiliados a organizaciones como el Partido Político Nueva Gente y Progremos, pese a no haber firmado ningún documento ni manifestado intención de participar en la vida partidaria. Esta situación, que podría vulnerar derechos fundamentales como la autonomía política, ha generado indignación. El JNE se encuentra evaluando las quejas, mientras los afectados exigen una investigación y sanciones para los responsables.

Afiliaciones forzadas

Los testimonios comenzaron a circular el día de ayer en redes sociales. La mayoría de denunciantes afirma que nunca firmó planillón alguno. El periodista Jorge Ballón Artaza, del medio Políticamente Insurrecto, reveló que aparece afiliado a Nueva Gente desde el 14 de enero de 2024. “Nunca he firmado ningún planillón y no pertenezco a ninguna agrupación política”, declaró en sus redes sociales.

Otro caso es el del ciudadano Manuel Lunch, quien denunció estar inscrito desde el 12 de julio de 2024 en el mismo partido. “Nunca en vida he firmado esos planillones y aparezco inscrito en este partido. Es decir, usan indebidamente mi firma y ¿aún así debo pagar para desafiliarme?”, escribió.

Ambos casos se repiten con decenas de ciudadanos en distintas partes del país. Muchos señalan que solo al consultar su estado en el JNE, se enteraron de la supuesta afiliación a los partidos políticos. Este hecho, en contexto de los comicios de 2026, pone en cuestión la transparencia y el control del sistema de registro partidario.

Una violación a la autonomía política

La Ley de Organizaciones Políticas del JNE establece que la afiliación a un partido debe ser un acto libre, voluntario y transparente. Las denuncias indican que en estos casos se ha vulnerado ese principio básico.

Según el experto en temas electorales José Tello, no sería la primera vez que ocurre algo así. “Si se demuestra que la firma es falsa, quiere decir que los filtros de Reniec no son los correctos y que los partidos están usando información que no es real”, señaló.

Tello también advirtió que hay personas que podrían negar su afiliación por motivos personales o laborales, pero insistió en que también hay candidatos que son retirados de los registros con firmas falsas. “He visto las dos caras de la moneda: personas inscritas sin su consentimiento y candidatos sacados con mecanismos fraudulentos. El JNE debe llevar esto al Ministerio Público porque estos son delitos”, afirmó.

La desafiliación tiene costo

El JNE ha informado que los ciudadanos pueden desafiliarse mediante dos vías: una renuncia voluntaria o una solicitud por afiliación indebida. En ambos casos, deben presentar una solicitud formal. Pero si se opta por denunciar la afiliación sin consentimiento, se debe pagar un derecho de trámite de 46.20 soles. Ese pago se realiza en el Banco de la Nación o en la plataforma Pagalo.pe.

Este requisito ha sido duramente cuestionado. Para muchos, implica que las víctimas de una inscripción no autorizada deben asumir el costo económico del trámite. De no hacerlo, deben presentar una renuncia voluntaria, lo que supondría aceptar que la afiliación fue legítima.

El JNE, en comunicación con un medio local, informó que está evaluando las acciones necesarias para atender las quejas. Mientras tanto, la ciudadanía afectada exige respuestas concretas. El uso indebido de datos personales, la falta de controles efectivos y la obligación de pagar por salir de un registro al que nunca pidieron entrar reflejan una crisis de confianza en el sistema político-electoral.