De Harvard al Perú: Científica peruana que está revolucionando la salud global

La Dra. Karla Arancibia es mucho más que una experta en salud y bienestar; es una científica médica con una gran formación que ha llevado su pasión por la Medicina del Estilo de Vida a diferentes lugares, desde clínicas de prestigio y aulas de Harvard hasta comunidades en Perú. Con una destacada carrera como médico cirujano, investigadora en la Cleveland Clinic y profesora en la Escuela de Medicina de Harvard, regresa al Perú para compartir su valiosa experiencia y ayudar a transformar vidas. Hoy, nos habla sobre cómo lleva la salud más allá de las consultas, combinando ciencia, educación y acción.

Dra. Arancibia, como científica peruana y docente en Harvard, ¿qué significa regresar al país?

Es un orgullo y una misión personal. Haber nacido y vivido en Perú, rodeada de su riqueza cultural y desafíos médicos, marcó mi pasión por la medicina preventiva. Mi formación en instituciones como Harvard y Cleveland Clinic me dio las herramientas para investigar y aplicar soluciones basadas en evidencia, pero siempre con el propósito de retribuir a mi país. Volver aquí significa contribuir al cambio desde las raíces, trabajando mano a mano con colegas y pacientes para redefinir la salud en Latinoamérica.

Usted ha manifestado que la Medicina del Estilo de Vida puede prevenir y revertir enfermedades crónicas. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las claves principales para un cambio de vida sostenible?

Este enfoque no es solo intuitivo; está completamente respaldado por la ciencia basada en evidencia. Se fundamenta en seis pilares esenciales como una alimentación saludable, actividad física regular, un sueño reparador, un manejo adecuado del estrés, relaciones significativas y la evitación de sustancias dañinas. Lo innovador de este enfoque es que no solo se centra en tratar enfermedades, sino que también puede prevenirlas e incluso revertirlas en muchos casos. Es un modelo que considera al paciente en su totalidad, integrando mente, cuerpo y espíritu.

¿Por qué la Medicina Culinaria es importante para la salud y cómo puede beneficiar a comunidades como las peruanas?

La Medicina Culinaria transforma la comida en una herramienta accesible para la salud. Enseñamos no solo a comer de forma saludable, sino también a cocinar y conectar emocionalmente a través de los alimentos. En un país como el Perú, con una rica tradición gastronómica, esa cultura puede adaptarse a opciones más saludables y sostenibles, demostrando que comer bien no tiene que ser costoso ni complicado.



¿Qué hace únicos los programas que ha desarrollado en fertilidad, pediatría y oncología?

Estos programas destacan por abordar no solo los síntomas, sino las causas principales, mediante planes personalizados de salud. En fertilidad, trabajamos en mejorar la salud emocional y física de las parejas antes del embarazo. En pediatría, brindamos herramientas para prevenir enfermedades a través de la nutrición, la actividad física y el bienestar emocional. En oncología, apoyamos a los pacientes con estrategias para fortalecer su resiliencia y afrontar mejor el impacto del cáncer en sus vidas.

¿Cómo percibe la brecha entre los avances médicos globales y la realidad en el Perú?

Aunque existe una brecha, no es insuperable. Es fundamental adaptar los avances científicos y programas basados en evidencia al contexto local, respetando nuestras costumbres y necesidades culturales. La salud no solo depende del acceso a servicios médicos, sino también de empoderar a las personas para que asuman un rol activo en su bienestar. En Perú contamos con recursos, pero es necesario un cambio de mentalidad para implementarlos de forma efectiva y masiva.

Desde su experiencia, ¿cómo imagina el futuro de la Medicina del Estilo de Vida?

El futuro de esta disciplina es transformador. Está diseñada para abordar las principales causas de muerte y discapacidad: las enfermedades crónicas. Es un cambio de paradigma que empodera al paciente y alivia la carga de los sistemas de salud. A medida que más profesionales se formen en esta área, veremos comunidades más saludables y sistemas menos saturados.

¿Qué mensaje les daría a los peruanos para retomar el control de su salud?

Tenemos el poder de cambiar, sin importar nuestra situación actual. Cada pequeña decisión cuenta: cocinar en casa, moverse más o dormir mejor, todo suma. La clave es empezar con pasos pequeños y sostenibles. Mi compromiso como científica peruana es ayudar a más personas a comprender que su salud está en sus manos. El cambio es posible, y el mejor momento para empezar es ahora.

La Dra. Karla Arancibia no solo encarna un ejemplo de éxito peruano en el ámbito global, sino que personifica el poder de la ciencia y la educación al servicio de la humanidad. Su mensaje, claramente fundamentado, inspira a transformar la salud en una tarea colectiva, accesible y efectiva. Su regreso al Perú no solo marca una visita, sino un llamado a la acción para construir un futuro más saludable.