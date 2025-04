La más viva: Isaac Humala arremete contra Ollanta y Nadine a la que tilda de «Pecadora»

Patriarca de los Humala califica de “viva” y “pecadora” a Nadine Heredia por fugarse al Brasil.

 “No me tomaría ni un café con Ollanta”, sentencia don Isaac.

 Antauro Humala retrata a su hermano y cuñada como “un par de delincuentes” y “traidores a la patria”.

La familia Humala ha convertido su fractura en un espejo del Perú: Isaac, el patriarca de 88 años, y Antauro, el hermano etnocacerista, han roto su silencio para denunciar no solo los crímenes de Ollanta

Humala y Nadine Heredia, sino la complicidad de un sistema judicial que los protege. Mientras él cumple una condena reducida por lavado de activos, ella huye con total impunidad a Brasil con asilo político.

Pero lo más revelador son las voces dentro de su propia sangre que los señalan como traidores a la patria.

ISAAC HUMALA: “NO

PUEDO TOMAR UN

CAFÉ CON UN HIJO

QUE TORTURÓ A SU

HERMANO”

El padre del expresidente no ahorró veneno contra su hijo y su nuera. “La más pecadora que se ha visto en el tiempo que estuvieron en el poder. Todo el mundo le echa la culpa a Nadine, que desde un comienzo le gustó el dinero”, declaró, retratándola como la arquitecta

de la ambición desmedida. “Ella está libre porque es más viva, mientras que Ollanta no tiene esos cálculos”, sentenció el patriarca de los Humala.

Pero su crítica más dura fue contra Ollanta: “Él tuvo a su hermano Antauro torturado en prisión. Por eso no puedo sentarme con él”. La referencia es al año 2011, cuando Ollanta —entonces presidente— le

negó a Antauro, tras la prisión por el Andahuaylazo, el indulto que hasta Alan García apoyaba. Isaac no se lo perdona.

ANTAURO HUMALA:

“NO LOS JUZGARON

POR TRAICIÓN A LA

PATRIA, QUE ES SU

VERDADERO CRIMEN”

El líder etnocacerista Antauro Humala, en entrevista con Exitosa, fue aún más lejos: “Ollanta y Nadine son un par de delincuentes, pero han sido mal juzgados”, lo cual no los exime de su verdadero crimen, pues –prosigue Antauro– “se les procesó por lavado de activos, no por

corrupción, y mucho menos por traición [a la Patria]”.

Para él, el dinero de Odebrecht y Venezuela no fue solo cohecho: “Este caso es traición a la patria. Recibir plata de un gobierno extranjero para gobernar el Perú es vender la soberanía”.

Antauro no duda en señalar al sistema judicial: “El Poder Judicial es tan putrefacto como los otros poderes. La Fiscalía pactó con Odebrecht para no investigar la traición”.

LA FISCALÍA: UN

ACUERDO SUCIO

CON ODEBRECHT

Antauro desnudó el corazón del escándalo: “Desde el inicio, el proceso judicial ha sido mal planteado por complicidad de una Fiscalía que llegó a un acuerdo con Odebrecht”. Es decir, el ente que debía defender al

Estado priorizó proteger a la constructora brasileña y a sus cómplices locales, según el líder etnocacerista. “No fue un error, fue un pacto para que no se hable de traición”, insistió.

El resultado fue claro: Ollanta y Nadine recibieron penas reducidas (5 y 11 años menos, respectivamente) y el Perú nunca recuperó los millones malhabidos.

ASILO, IMPUNIDAD Y

UNA FAMILIA ROTA

Mientras Ollanta purga una condena insuficiente en Barbadillo –con peculiares vecinos de celda: dos expresidentes como él, Pedro Castillo y Alejandro Toledo, todos de izquierda, curiosamente–, Nadine vive bajo el amparo de Lula da Silva en Brasil, país que Antauro exige confrontar: “Debemos dar un ultimátum a Brasil y reevaluar nuestra relación. Su asilo a prófugos es injerencia”.

Pero más allá de la geopolítica, el caso evidencia una verdad cruda: el dinero venezolano y brasileño financió campañas humalistas, comprometiendo la soberanía del Perú.

Isaac y Antauro coinciden en lo esencial: esta no es una historia de corrupción, sino de traición institucionalizada.

La justicia peruana, al omitir el delito de traición a la patria, se convirtió en cómplice según los Humala. Y mientras Brasil protege a

Nadine, el mensaje es claro: la impunidad no tiene fronteras. Los Humala, divididos, han dejado al descubierto que ni siquiera una familia está fuera de la lucha de clases, de Estados y de Imperios.

DATO: OLLANTA HUMALA Y

NADINE HEREDIA fueron condenados a 15 años de prisión por recibir dinero de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez para financiar sus campañas políticas de 2006 y 2011