By

El presidente chino condenó el hegemonismo occidental y llamó a los países a resistir el unilateralismo impulsado desde Washington.

El poder unipolar de Occidente tambalea, y China lanza un mensaje claro: el mundo no debe seguir siendo rehén de las guerras económicas impulsadas por Estados Unidos. Durante su visita a Camboya, el presidente Xi Jinping fue tajante: el unilateralismo y el hegemonismo —en clara alusión a las políticas exteriores de Washington— “no tienen el apoyo del pueblo”. Sus palabras no solo evidencian un rechazo a las medidas arancelarias impuestas por EE.UU., sino que también marcan una línea ideológica frente al orden económico mundial dominado por intereses occidentales.

Aranceles como armas y hegemonía económica

Las amenazas de la administración estadounidense de imponer aranceles de hasta un 245 % a productos chinos no representan una simple estrategia comercial, sino un acto de guerra económica. Xi Jinping respondió con firmeza, llamando a todos los países a tomar el control de su seguridad nacional y desarrollo, y a rechazar ser peones del juego de dominación económica occidental. Las guerras comerciales —señaló— debilitan el sistema multilateral, sabotean el crecimiento global y perpetúan la supremacía de unas pocas naciones en detrimento del resto.

La respuesta china: soberanía y resistencia

En respuesta a las agresiones económicas, China no solo emitió advertencias verbales. En un movimiento estratégico, suspendió exportaciones clave de minerales raros e imanes, fundamentales para sectores industriales y militares, especialmente en EE.UU. Esta decisión expone la dependencia estructural de Occidente de las cadenas de suministro que no controla, dejando al descubierto su vulnerabilidad ante una potencia asiática que, a diferencia de las naciones occidentales, no impone, sino propone cooperación soberana.

El mensaje de Beijing es contundente: si Washington continúa infringiendo los derechos económicos de China, habrá consecuencias. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores lo dijo sin rodeos: si EE.UU. insiste en provocar, “China contraatacará resueltamente y luchará hasta el final”. La era del dominio incuestionable de Occidente está siendo desafiada, y Xi Jinping deja claro que el Sur Global tiene una alternativa: la unidad frente al hegemonismo.