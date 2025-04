Chimbote: Seis años despúes, proceso a «Cuellos blancos de Chimbote» sigue esperando

Investigación que involucra a Juez Superior Williams Vizcarra, entre otros, no avanza.

En agosto de 2019 el diario limeño Peru.21 difundió audios que comprometían gravemente a los magistrados Williams Vizcarra y Carlos Salazar con un juez Superior, hoy prófugo y de triste recordación: César Hinostroza Pariachi.

En estas grabaciones, registradas originalmente en enero de 2018, se dio a conocer las coordinaciones que estaban urdiendo para ayudar al entonces alcalde de Nepeña, Pedro Carranza López, quien enfrentaba un proceso por falsificar información en su hoja de vida. Pero lo que estaba realmente haciendo Hinostroza Pariachi, era extender su red de corrupción de los “Cuellos Blancos del Puerto” a los “Cuellos Blancos de Chimbote”, con la ayuda de Vizcarra Tinedo y Salazar. ¿El presunto delito? Tráfico de influencias y negociación incompatible, entre otras imputaciones por corrupción.

A raíz de ese destape la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Santa, en Áncash, inició «una profunda y oportuna investigación» para esclarecer la naturaleza de los vínculos entre estos personajes. De modo análogo, la Corte Superior de Justicia del Santa comunicó que reafirmaba su compromiso «de continuar trabajando bajo la premisa de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción».

El 18 de noviembre del 2019 el Ministerio Público inició la Disposición Fiscal No. 01 por el Caso No. 320-2019. Seis años después de conocerse este episodio de tráfico de influencias, la pregunta cae por su propio peso: ¿Qué ha ocurrido y por qué el Poder Judicial no avanza cuando se trata de aplicar la ley a los propios operadores de justicia? Finalmente Carranza fue condenado en 2023, pero del proceso a los magistrados involucrados en estos actos de corrupción no se supo más.

Resuenan las palabras que ofreció el propio juez Vizcarra Tinedo al diario Correo de Chimbote en agosto de 2018, mientras era jefe de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma): “Decir que no hay corrupción en el PJ, es absurdo.