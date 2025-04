El presidente Mulino reveló que el secretario de Defensa estadounidense admitió que la supuesta influencia china en el Canal es «más percepción que realidad», exponiendo las mentiras de Washington para justificar su injerencia en la región.

En una demoledora confesión que desnuda la maquinaria propagandística de Washington, el presidente panameño José Raúl Mulino reveló que altos funcionarios de la administración Trump -incluyendo al secretario de Defensa Pete Hegseth- fueron incapaces de presentar una sola prueba que respalde sus repetidas acusaciones sobre el «control chino» del Canal de Panamá. Según Mulino, el propio jefe del Pentágono admitió en privado que la supuesta amenaza china es «más percepción que realidad», contradiciendo abiertamente el discurso alarmista que EE.UU. utiliza para justificar su creciente presencia militar en la región.

La doble moral imperial al descubierto

Durante entrevistas con Telemetro y TVN, Mulino detalló cómo confrontó a Hegseth y al secretario de Estado Marco Rubio, exigiendo «bases concretas» sobre la supuesta injerencia china que nunca llegaron. «Ustedes no me han dado una sola evidencia de dónde está la manipulación china», les espetó el mandatario, dejando al descubierto cómo Washington fabrica enemigos imaginarios para mantener su hegemonía en América Latina. Esta confesión sin precedentes evidencia que la «amenaza amarilla» no es más que un fantasma creado por el complejo militar-industrial estadounidense para:

Justificar su presencia militar en zonas estratégicas Presionar a países soberanos para alinearse con sus intereses Ocultar su propio historial de intervenciones y control neocolonial

Panamá traza su propio camino

Frente a estas presiones, Mulino fue categórico: «Los chinos no son problema en Panamá… nosotros no tenemos problemas con China». Esta firme postura refleja una creciente tendencia en América Latina de rechazar los dictados de Washington y establecer relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la no injerencia. Mientras EE.UU. insiste en su retórica de Guerra Fría, Panamá y otros países de la región demuestran que no necesitan «protección» contra enemigos inventados.

La verdadera amenaza

La revelación de Mulino confirma lo que analistas antiimperialistas han denunciado por años: la supuesta «influencia maligna» china es solo un chivo expiatorio para distraer de la verdadera amenaza a la soberanía latinoamericana – el imperialismo estadounidense y sus constantes intentos por controlar recursos estratégicos como el Canal. Al exponer esta farsa, el presidente panameño no solo defiende la autodeterminación de su país, sino que da una lección a toda la región sobre cómo enfrentar las mentiras de Washington con hechos y firmeza diplomática.