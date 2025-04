Ollanta Humala y Nadine Heredia hoy recibirán su sentencia

By

Después de 16 años, el Poder Judicial dictará sentencia a la expareja presidencial por haber recibido dinero ilícito para las campañas electorales.

El día de hoy a las 09:00 horas se realizará una audiencia para el caso más emblemático del financiamiento político del país. El Poder Judicial emitirá la sentencia del juicio por lavado de activos contra el expresidente del Perú, Ollanta Humala Tasso, y la ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón, ya que durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011 recibieron aportes a través del Partido Nacionalista.

El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional tomará la decisión si Humala Tasso se convertirá en el tercer exmandatario de nuestro país en ser condenado por corrupción y a Heredia Alarcón como la primera esposa de un exjefe del Estado en ir a prisión.

Comienzo de la persuasión

En el 2009, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada comenzó una investigación contra Nadine Heredia Alarcón, ya que en su cuenta bancaria se encontrón depósitos en dólares, presuntamente enviados por un medio de comunicación venezolano. Sin embargo, ella sostuvo que el dinero era producto de su trabajo como comunicadora.

Agosto de 2015, un informe periodístico reveló que el excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez tenía en su poder cuatro agendas atribuidas a Heredia Alarcón. Estos documentos contenían registros financieros y de reuniones. La anotación que más destacaba fue una en donde se decía: «Reunión el Sr. Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú – OH», en aparente alusión a Ollanta Humala. Por su parte, Heredia negó ser propietaria de las agendas.

No obstante, con el desarrollo de la investigación, ex primera dama reconoció que las agendas sí le pertenecían, y sostuvo que fueron robadas de su domicilio. Además, aseguró que los montos anotados no estaban relacionados con fondos públicos, sino a asuntos «absolutamente privados», según declaró.

La acusación

En 2019, el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato fue quien presentó la acusación y sostiene que la campaña del partido que postuló a Humala Tasso en el 2006 había recibido dinero ilícito del régimen venezolano por orden de Hugo Chávez, y para el lanzamiento político del 2011, obtuvieron financiamiento de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Confesiones de Belaunde Lossio

El exasesor Martín Belaunde Lossio, colaborador eficaz y testigo de la Fiscalía, comentó en un juicio oral que el gobierno de Hugo Chávez habría mandado dinero a través de valijas diplomáticas.

“Algunas veces (el dinero) venía por valijas diplomáticas y otras veces no tengo la certeza cómo, pero a mí me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas”, contó el empresario, que indicó que el dinero era de negocios ilícitos que se hacían entre empresarios “y los empresarios entregaban dinero”.

“Evidentemente, era un dinero ilícito porque era un dinero que venía de empresarios del Gobierno venezolano y venía de manera subrepticia y se trató de blanquear aquí a través de aportes fantasmas y a través mío incluso, para crear estas empresas o estos contratos ficticios”, manifestó Belaunde Lossio.

Además, señaló que la mayoría del dinero de Venezuela se usaba para las campañas y lo que sobraba era para los equipos de televisión, ver temas de prensa y los contratos ficticios que se hicieron.

Negación de los esposos Humala Heredia

Tanto el expresidente como la ex primera dama han negado todos los cargos y han asegurado que las campañas fueron financiadas con aportes legales, y que no existen pruebas de que el dinero haya sido ilícito.

La defensa de la pareja aseguró que no se ha comprobado la existencia del delito y que todo el proceso ha sido una persecución política y mediática. También indicaron que las acusaciones están basadas en testimonios de colaboradores eficaces que buscan beneficios judiciales.

En las argumentaciones finales, el expresidente acusó a la Fiscalía de tener doble rasero con los directivos de Odebrecht y OAS.

«Al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y OAS no les han puesto nada, por eso es que hoy en día no están en el Perú, han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía», dijo. Además, Heredia Alarcón calificó de venganza las declaraciones hechas en el juicio por Belaunde Lossio.

La sentencia

El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para Humala Tasso y 26 años y medio para Heredia. Además, ha solicitado penas de hasta 26 años y medio para otros ocho implicados:, la disolución del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph, y una reparación civil de S/ 20 millones.