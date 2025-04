Comunidad Andina: Durante el 2024 las exportaciones entre países andinos fueron de productos manufacturados

Las exportaciones hacia el extrajeron incrementaron en 5.5% durante el 2024. Además, la CAN es el quinto destino de las exportaciones andinas.

En el 2024, las exportaciones generales de la Comunidad Andina (CAN), bloque regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, registraron un crecimiento de 5.5%, al pasar de US$ 156,688 millones en 2023 a US$ 165,290 millones. Este incremento se basó principalmente por el aumento de envíos de Perú y Ecuador, según las cifras oficiales de comercio exterior de los países andinos procesadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN).

Los destinos principales de las exportaciones andinas fueron:

China (19.3%) ,

Estados Unidos (18.9%)

Unión Europea (12.1%)

Panamá (6.8%)

Comunidad Andina (5.5%)

Estos números representan el 62,6% del total de ventas externas registradas en 2024 por los países de la CAN.

Los países de la Comunidad Andina en 2024 obtuvieron US$ 165,290 millones de dólares en exportaciones al mundo:

Bolivia: US$ 8,998 millones,

Colombia: US$ 49,556 millones,

Ecuador: US$ 34,467 millones

Perú: US$ 72,269 millones.

Petróleo crudo, minerales de cobre, oro, carbón y plátanos frescos fueron los principales productos exportados por la Comunidad Andina al extranjero.

Con lo que respecta a las importaciones de los países de la CAN, estas aumentaron a US$ 160,991 millones, con una variación de 0,7% en relación al 2023. Ante eso, la SGCAN destacó que en el 2024 se registró una balanza comercial superavitaria, con un monto de US$ 4 299 millones. Esto es muy importante, ya que desde el año 2012 no se registraba una balanza superavitaria en la región andina, lo cual se evidencia un impulso importante de las exportaciones andinas al mercado mundial.

La manufactura andina

Durante el año pasado, la Comunidad Andina no solo ganó el quinto destino de exportación de los países andinos, sino que también se convirtió en el segundo mercado más importante para la venta de productos manufacturados de la CAN, debido a que obtuvieron un total de US$ 7,583 millones, representando el 10.1% de las ventas andinas de manufactura al mundo, luego de Estados Unidos (19.5%).

En cuanto al mercado andino, la Secretaría General de la Comunidad Andina resaltó que el año pasado el 82.9% de los envíos entre los países andinos, correspondieron a productos de manufactura.

Estos resultados confirman el gran valor del mercado andino para los exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, ya que conforman una zona de libre comercio que les permite exportar productos sin pagar aranceles.

Las exportaciones manufactureras son elementos esenciales para el desarrollo estructural de una economía debido a que representan un mecanismo clave para la transformación productiva al desplazar el peso relativo de sectores primarios hacia actividades de mayor valor agregado, con efectos multiplicadores sobre el empleo, la productividad y la innovación.

La exportaciones:

Bolivia: El 90% de las exportaciones del a la CAN son de productos manufacturados y los principales envíos corresponden a tortas y demás residuos de la soya, aceites de soya, aceites de girasol y harina de habas.

Colombia: 82,5% representaron los envíos a los países de la Comunidad Andina. Los productos que destacan son medicamentos, azúcar, preparaciones tensoactivas para lavar o de limpieza acondicionadas, carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas.

Ecuador: El 64,6% fue el total de las exportaciones manufactureras hacia la Comunidad Andina. Los bienes que se vendieron fueron tableros de madera, preparaciones y conservas de pescado listados y bonitos enteros o en trozos, arroz, aceite de palma, cocinas de fundición de hierro o acero de gas.

Perú: 94,0% fue de envíos manufactureros y los productos que más se vendió al mercado andino son el alambre de cobre, las preparaciones para la alimentación de animales, el gasóleo y los carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas los productos que más vende a los países andinos.

Por más comercio intrarregional

El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, resaltó la importancia del comercio intrarregional en un contexto global marcado por cambios en la política arancelaria global y la volatilidad económica. «Ante los actuales desafíos mundiales, el comercio intrarregional se convierte en un espacio de oportunidad para los países andinos. La Comunidad Andina cuenta con una zona de libre comercio, la cual puede ser aprovechada mucho más por los exportadores de la subregión”, comentó.

Agregó que el régimen de libre comercio en la CAN no solo promueve la estabilidad económica, sino que también fomenta la competitividad de las empresas andinas en mercados internacionales más amplios.