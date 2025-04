Fabián Bustos señaló que su ida de la «U» es por motivos estrictamente deportivos

Tras oficializarse su salida del club, el técnico argentino Fabián Bustos se despidió ayer al mediodía del personal de Universitario de Deportes y le pidió a la familia crema que nuevamente se unan para que puedan conseguir con el anhelado tricampeonato. El estratega en mención, señaló que su salida de la institución merengue obedece estrictamente a temas deportivos.

«Fue muy difícil tomar esta decisión, no me gusta vender humo, porque pasé en Universitario casi 16 meses espectaculares, con muchas cosas deportivas muy buenas como salir bicampeón en el año de centenario, batir récord gracias a los jugadores, dirigencia, auxiliares e hinchas, realmente costó mucho dar este paso porque me trataron tan bien, y sin duda fue el mejor lugar donde mejor me han tratado y eso no es poco porque soy muy familiar y siempre lo más importante para mí es que mi familia esté bien y tranquila. Estoy eternamente agradecido al club por todas las condiciones de trabajo que me brindó», dijo emocionado Bustos en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Al ser consultado por lo motivos de su salida, Bustos dijo lo siguiente: «Son razones deportivas completamente, sin que nadie se moleste. Y es que hay cosas que están mal en el fútbol peruano que no se valoran, ni respetan, cosas infundadas que están haciendo que el fútbol peruano retroceda, que no avance. Pero, no soy un justiciero, pero puedo decir que acá pasan que en otros países no se ven y así no solo retrocede el fútbol, sino retroceden todos».

Bustos se va de Universitario, logrando el título nacional 2024. En la presente temporada, con un partido menos, acumulan 17 puntos en el Torneo Apertura y han sufrido dos derrotas en sus dos primeros partidos que jugaron en la Copa Libertadores.

Ahora al entrenador argentino se le presenta el reto de sacar adelante a Olimpia que perdió sus dos primeros partidos por la Copa Libertadores y en el torneo paraguayo marcha en tercer lugar con 19 puntos, 14 menos que el líder Libertad que encabeza la tabla de posiciones.