 Los Mirlos y su triunfo en Coachella 2025

By

Los Mirlos dieron inicio a su show en Coachella 2025, haciendo vibrar al público en el emblemático festival de California.

Los Mirlos, grupo peruano de cumbia amazónica, llevaron su música al escenario de Coachella 2025, marcando un hito para la industria nacional, ya que es la primera banda peruana que participa en este renombrado festival. Además, atraparon al público con su cumbia psicodélica

Entre aplausos del público y con imágenes de su próximo documental proyectadas en las pantallas, la agrupación hizo su entrada triunfal a la escena. Uno a uno, los integrantes tomaron sus instrumentos y, con un vibrato característico, marcaron el inicio del ritmo con su inconfundible estilo de cumbia amazónica.

Orgullo peruano sobre el escenario

Al compás de la guitarra, el piano, la batería y los tambores, la banda dio inicio a su esperada presentación. “Esto es el Perú, su cultura y su música… Cumbia amazónica para ustedes”, expresó uno de los músicos, dando paso al primer tema de su repertorio.

“¡Arriba Perú!”, gritó con orgullo Jorge Rodríguez, fundador y líder de Los Mirlos, momentos antes de iniciar la interpretación de su icónica Danza de los Mirlos, desatando una ola de entusiasmo en el público. Temas emblemáticos como Muchachita del Oriente y La danza de los Mirlos fueron celebrados con vítores, aplausos y una energía desbordante por parte de los asistentes, quienes no dejaron de bailar y corear cada canción.

En una pausa del espectáculo, el creador de la agrupación tomó el micrófono y, con visible emoción, dedicó unas sentidas palabras a su país: “Este concierto es para el Perú, para Moyobamba, el lugar donde todo comenzó. Es un lugar hermoso, los invito a descubrirlo”, expresó conmovido, mientras la multitud respondía con una calurosa ovación.

Un homenaje inesperado

En un momento sorprendente de su show, Los Mirlos rindieron tributo a la mítica banda británica Queen interpretando un fragmento de We Will Rock You, desatando una explosión de entusiasmo entre los asistentes. El potente sonido del bajo y la guitarra marcó un cambio de ritmo que sirvió como antesala perfecta para Sonido Amazónico, su tema insignia, que hizo vibrar el desierto californiano.

Un final apoteósico

La fiesta continuó con clásicos como Eres Mentirosa y Un traguito de ayahuasca, que mantuvieron al público bailando, cantando y disfrutando cada segundo. El cierre llegó a las 22:10 con Pandilla Doña Guillermina, una de las canciones más queridas del grupo, aunque el fervor del público pedía más. “¡Otra, otra!”, se escuchó a coro, como muestra del fuerte vínculo creado durante la presentación.

Antes de retirarse del escenario, Los Mirlos protagonizaron un momento emotivo al alzar las banderas del Perú y Estados Unidos, inmortalizando una postal histórica. “¡Muchas gracias! ¡Viva Coachella y viva el Perú!”, exclamó Jorge Rodríguez, mientras los vítores del público sellaban una noche inolvidable.