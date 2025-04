Gore Callao entregó maquinaria por más de 830,000 soles a empresarios gastronómicos y textiles

By

Son 169 equipos especializados cuyo destino son 15 empresas chalacas beneficiarias del fondo concursable Procompite.

Continuando con su política de apoyar el desarrollo económico de la región y cumpliendo con su compromiso de fortalecer las capacidades productivas de las Asociaciones Económicas Organizadas (AEOs), el Gobierno Regional del Callao entregó 169 equipos especializados a los ganadores del sector gastronómico y textil del fondo concursable Procompite edición 2023.

Entre los equipamientos que recibirán las empresas beneficiadas se encuentran máquinas de coser, máquinas bordadoras, máquinas estampadoras, cocinas industriales, empacadoras al vacío, moledores de carne, congeladoras, freidoras industriales, licuadoras industriales, televisores, cámaras de seguridad, campanas extractoras, mesas de producción de acero inoxidable, lavaderos de acero inoxidable, cámaras frigoríficas, batidoras y hornos, entre otros.

Más empleos

La inversión estratégica efectuada por el fondo para la compra de estas máquinas fue de S/. 835,391.93. Con ello se busca contribuir al crecimiento y la modernización de estas empresas locales, ya que gracias a estos nuevos recursos, las beneficiarias podrán mejorar su productividad, optimizar los tiempos de producción y fortalecer su competitividad dentro de sus sectores, así como generar más empleo en su zona.

Otro aspecto a destacar es que las AEO´s que recibirán estos bienes pertenecen a los distritos de Mi Perú, Ventanilla y La Punta.

En el acto de entrega, el gobernador regional del Callao, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, señaló que con estas ceremonias “mostramos que el Gore es hechos y no palabras” y agregó que “con estas iniciativas apoyamos a nuestros pequeños y medianos empresarios, para que se conviertan en grandes empresarios, que se desarrollen y den más trabajo a la gente de los distritos donde están instalados. Estos fondos de Procompite no son retornables, y son motor de arranque para varias empresas, porque no es poco lo que se les da. Estas empresas son el cimiento de nuestra economía”.