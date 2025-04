Miles de pacientes renales en riesgo de morir: Tras cierre irregular de Medifarma

Centros de hemodiálisis con stock limitado de concentrados que se agotará en 15 días. Pacientes y profesionales de la salud, exigen al ministro rectificación inmediata

El cierre temporal de las plantas de producción de Medifarma, el principal laboratorio nacional productor de concentrado de ácidos y básicos para hemodiálisis en el Perú, podría desatar una grave crisis en el sector de la salud, debido a la incapacidad del Ministerio de Salud encabezado por el ministro César Vásquez. Esta situación amenaza con interrumpir el tratamiento de más de 4,700 pacientes con insuficiencia renal en todo el país, quienes dependen de estos insumos para su supervivencia.

Medifarma es responsable de la producción y distribución mensual de soluciones ácidas y básicas a 63 centros de hemodiálisis, que a su vez atienden alrededor de 60,000 sesiones mensuales. Estos tratamientos son fundamentales para pacientes con insuficiencia renal crónica, quienes requieren sesiones regulares de diálisis para mantener su salud.

Sin embargo, el cierre temporal de las plantas de producción, que no tienen observaciones y cuentan con sus debidos registros sanitarios, podría generar una escasez crítica de estos insumos, poniendo en riesgo la atención de miles de pacientes y encareciendo los precios de estos medicamentos.

Actualmente, los centros de hemodiálisis enfrentan un stock limitado de concentrados, con un inventario que podría agotarse en un máximo de 15 días debido a la falta de espacio para almacenar las galoneras de 5 litros que contienen las soluciones necesarias.

La interrupción del suministro afectaría directamente la capacidad de

los centros para brindar tratamiento, poniendo en peligro la vida de los pacientes, quienes podrían sufrir graves complicaciones de

salud por la falta de hemodiálisis.

Además de los concentrados ácidos y básicos, Medifarma también es proveedor esencial de suero fisiológico, otro insumo imprescindible en el tratamiento de los pacientes renales. La escasez de estos productos agrava aún más la situación, ya que no existen alternativas inmediatas de suministro para cubrir esta demanda crítica.

A la escasez de estos insumos se suma la necesidad urgente de heparina, un anticoagulante clave para el tratamiento de hemodiálisis. Sin heparina, el tratamiento de diálisis no es completo. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que afecta a miles de peruanos, y la hemodiálisis es el único tratamiento disponible para los pacientes con esta condición. Sin embargo, la falta de inversión en infraestructura y la escasez de insumos básicos, como heparina y soluciones de diálisis, ponen en evidencia las vulnerabilidades del sistema de salud pública en

el Perú.

Medifarma, no solo apostó por la producción de insumos médicos esenciales, sino también por cubrir la necesidad urgente de las

capacidades del sector salud para garantizar y fortalecer el acceso adecuado y continuo al tratamiento para los pacientes renales.

El gobierno y las autoridades sanitarias deben tomar medidas inmediatas para evitar que esta crisis se agrave aún más.

Ante este escenario, es crucial que tanto las autoridades sanitarias como las organizaciones de la sociedad civil trabajen de manera urgente para asegurar el abastecimiento de los insumos necesarios para hemodiálisis. El acceso a este tratamiento no puede verse comprometido, ya que la vida de miles de pacientes está en juego.

Los pacientes y sus familias, así como los profesionales de la salud, exigen soluciones rápidas y efectivas para garantizar que los tratamientos continúen de manera ininterrumpida. La salud renal de miles de peruanos depende de ello.