ATU garantiza servicios del Metropolitano al 100% durante paro de transportistas este jueves 10 de abril

Metropolitano, corredores complementarios y líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao operarán a máxima capacidad, mientras buses de las Fuerzas Armadas apoyarán el traslado de usuarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado informando que garantizará la movilidad de los ciudadanos durante el paro convocado por gremios de transportistas para mañana jueves 10 de abril.

Según el documento, los servicios del Metropolitano funcionarán de 5:15 a.m. a 11:00 p.m.; los buses del servicio alimentador y de los corredores complementarios, de 5 a.m. a 11 p.m.; la Línea 1 del Metro, de 5 a.m. a 10 p.m.; y la Línea 2, de 6 a.m. a 11 p.m., todos al 100% de su capacidad.

La ATU también anunció que buses de las Fuerzas Armadas apoyarán el traslado de usuarios, mientras el Centro de Gestión y Control (CGC) del Metropolitano y de los corredores complementarios hará seguimiento en tiempo real a las operaciones. Asimismo, se coordinará con la Policía Nacional del Perú la seguridad en estaciones y terminales, y personal de la ATU estará desplegado en varios distritos para reportar cualquier incidencia.

Finalmente, la autoridad recomienda a los pasajeros modificar las horas de sus viajes y utilizar las horas valle de menor tránsito.