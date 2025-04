Docente de la UTEC de Barranco se lanza desde uno de los edificios del campus

By

Una escena de pánico y tensión se vivió en la comunidad universitaria de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) en Barranco, Lima.

Fatal decisión. Frente a la mirada atónita de decenas de personas que intentaban persuadirlo para que no cometa su nefasta determinación un docente se lanzó desde uno de los edificios del campus, ubicado en la primera cuadra del jirón Medrano Silva. Hasta el momento, la identidad de la persona involucrada no ha sido develada.

En la grabación que circula en redes sociales, se observa como testigos le dirigían palabras con la intención de que desistiera. Sin embargo, el desenlace fue fatal.

Las autoridades se presentaron en la zona poco después del incidente para atender la emergencia y dar inicio a las investigaciones necesarias. Testigos informaron que el hecho ocurrió aproximadamente una hora antes de que se difundieran las primeras imágenes en plataformas digitales.

Suspenden actividades

La universidad, en un comunicado oficial, expresó su pesar por el fallecimiento de uno de sus docentes y transmitió sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido. El mensaje también señaló que las circunstancias que rodearon el incidente están siendo investigadas por las autoridades pertinentes.

“Con profundo pesar, la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) informa el sensible fallecimiento de uno de nuestros docentes en el campus universitario. Actualmente, las circunstancias de este lamentable suceso están siendo investigadas por las autoridades competentes”, indicó el comunicado, resaltando el dolor por la pérdida y el impacto que este evento ha generado dentro de la comunidad universitaria. Además, la UTEC anunció la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas, tanto presenciales como virtuales, para los días subsiguientes al incidente.

La UTEC, tras recibir la noticia, activó de inmediato sus protocolos de emergencia. Autoridades y personal de salud se presentaron en el campus poco después de ocurrido el suceso. Sin embargo, el docente ya no contaba con signos vitales al momento de ser atendido por los equipos de rescate. Las circunstancias exactas del hecho aún no están claras, pero las autoridades siguen recopilando pruebas y declaraciones para esclarecer lo sucedido.

Además de la suspensión temporal de las clases y actividades académicas, la universidad expresó su total disposición para colaborar con las investigaciones. “Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar plenamente con las autoridades en las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos”, concluyó el comunicado emitido por la UTEC.