Estuvo en la mira: En proceso a expresidente, se reveló que uniformados estuvieron a un paso de dispararle

Ex escolta contó detalles que evidencian irregular detención, pues no había sido vacado.

El ex escolta presidencial Nilo Aladino Irigoin Chávez declaró como testigo en el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado en diciembre del 2022. Irigoin, quien acompañaba en la comitiva que trasladaba a Castillo y su familia a la embajada de México, reveló los pormenores de esos momentos.

Mientras iban en el auto, denominado como el ‘Cofre’, fueron alcanzados por el tráfico de la ciudad y, por ende, estuvieron varados en la avenida Garcilaso de la Vega, frente a la Clínica Internacional.

En esos instantes, Castillo buscaba llegar a como dé lugar a la embajada para solicitar asilo político, pero fueron interceptados y apuntados por los agentes de la Sub Unidad de Acciones Tácticas de la Policía Nacional del Perú (SUAT).

El miedo invadió a Castillo y su familia, mientras su hija menor, Alondra, comenzó a llorar y buscar respuestas. “Fue un traslado lento.No había liebres, las motos tampoco. Era algo anormal.

El presidente dice: ¿Qué pasó? El chófer dice: No, hay una orden de que nos mantengamos acá y toda la comitiva se paró y a los segundos veo personal uniformado con armamento de largo alcance que nos apuntaban al cofre, nos apuntaban. Entonces su hija del señor presidente se asusta y empieza a llorar, empieza a llorar, y el presidente trata de calmarla, yo también. Entonces le digo que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, en eso también llega la prensa, llega un montón de personas, manifestantes”, expresó.

La hija menor le decía: Papá, ¿qué ha pasado, por qué nos apuntan? O sea, desconocía lo que pasaba la niña”, reveló Irigoin y puntualizó que la hija de Castillo dijo ello mientras lloraba. En otro momento, el miembro de la PNP, exescolta y chofer del auto presidencial que trasladaba a Pedro Castillo, Joseph Michael Grández López, declaró que formaba parte de la escolta, pero ese día el conductor oficial del vehículo no estaba presente, lo que lo llevó a ocupar su lugar. En ese contexto, se hallaba en su habitación dentro del Palacio cuando recibió una llamada telefónica de su superior, quien le comunicó que había “una salida”, lo que significaba que debían dirigirse a sus puestos.

“No sabíamos a dónde nos dirigíamos. No había una orden previa”, reveló.

Además, aclaró que en el vehículo había un policía de mayor rango como copiloto, mientras que en la parte trasera se encontraban Pedro Castillo, su

esposa, sus hijos y Aníbal Torres. Después de un instante, Grández preguntó a su superior cuál sería el destino, y este le informó que se dirigirían a la embajada de México.

“Por la avenida Tacna nos dan indicaciones de que tomemos precaución con los vehículos a los lados, cosas como esas. En un momento, por la avenida Nicolás de Piérola, por la radio, la liebre, la 1001, la cabeza de la comitiva del patrullero me indica a qué punto nos dirigimos, porque no conocíamos el destino. Le hago la consulta al superior y él a Pedro Castillo y nos indica a la embajada de México. Llegando a la avenida España, como

no había un planeamiento de movilización, las rutas estaban congestionadas y nos aguantamos un poquito”, agregó.