Alumnos presentan molestia e inconformidad por la caída del sistema de matrícula de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Colapso del sistema de matrículas provoca largas colas y molestia estudiantil. La nueva plataforma Banner, implementada para optimizar el proceso, falla desde el inicio, afectando el ciclo académico de cientos de alumnos.

El 31 de marzo, un grupo de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) denunciaron un caos total durante el proceso de matrículas, ya que el sistema virtual de la casa de estudios colapsó y generó que los alumnos tengan que hacer largas colas para resolver sus trámites académicos, ocasionando molestia, pérdida de tiempo y desorganización general.

La caída de la plataforma no solo retrasa los procesos, sino que impide que varios universitarios puedan matricularse a tiempo o modifiquen sus cursos, lo que afectaría su semestre académico.

Comienzo de la molestia

El problema comenzó el 24 de marzo cuando cientos de alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) intentaron ingresar al sistema para completar su inscripción, pero múltiples fallas impidieron que se completara el proceso.

Al colapsar la plataforma provocó que los alumnos no hayan podido seleccionar sus cursos y horarios para este semestre próximo. Ante esta situación, la universidad optó por suspender temporalmente la matrícula.

Actualización de sistema

La actualización del sistema fue anunciada a finales de diciembre del año pasado por la misma universidad para optimizar el proceso de inscripción. El nuevo soporte virtual que se usaría sería Banner, reemplazando así al antiguo, Sócrates, ya que este presentaba fallas recurrentes.

Sin embargo, los estudiantes de diversas facultades de la UPC han denunciado fallas en la novedosa plataforma de matrícula. A pesar de ello, los propios estudiantes, pese al reciente sistema, las dificultades técnicas siguieron continuando.

Molestia estudiantil

Debido a las fallas reportadas, varios grupos de estudiantes tuvieron que ir de manera presencial a realizar su proceso de matrícula. No obstante, presentaron quejas hacia las autoridades, ya que no les daban soluciones concretas. Además, señalaron que no han logrado inscribirse en el total de créditos necesarios para completar su ciclo académico.

A través de redes sociales se han difundido fotos y videos en donde se muestran largas filas y protestas dentro del campus.