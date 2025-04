Cienciano se estrenó en la Copa Sudamericana con empate ante Atlético Mineiro 0-0

By

No pudo ganar pero tampoco perdió. Cienciano del Cusco se estrenó en la Copa Sudamericana 2025, igualando de local 0-0 con Atlético Mineiro de Brasil, por el Grupo “H”, siendo el gran ausente en el once titular su volante Christian Cueva, que estuvo en la banca de suplentes y no ingresó, por determinación del técnico argentino Cristian Diaz.

En la etapa inicial Cienciano no pudo plasmar un dominio sobre el elenco de Mineiro, pues no hubo claridad en sus avances. Los brasileños con una ligera ventaja en mantener el balón, apuntó una vez al arco de Bolado que respondió bien.

Para la etapa complementaria, Mineiro salió más ofensivo y en los primeros cinco minutos tuvo dos claras ocasiones de gol, una en los pies de Hulk, pero el balón pasó cerca del arco cusqueño.

Los cambios de Diaz con los ingresos de La Torre, Noronha y Gentile, no le surtieron efecto para buscar la victoria, y viendo que no se podía, defendió bien su arco para evitar irse con las manos vacías, y se conformó con el empate sin abrir el marcador.

Por este mismo grupo “H”, más temprano, Caracas F.C. logró una importante victoria de visitante ante Deportes Iquique de Chile por 2-1

ALINEACIONES:

CIENCIANO: Bolado; Estrada, Galeano, Ortiz, Gómez; Arias, Romagnoli (La Torre), Torrejón (Ascues), Benites (Noronha), Da Silva (Gentile) y Garcés. DT: C. Diaz.

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso, Caio Paulista; Rubens, Gavriel Menino (Vera), Scarpa (Junior Santos), Cuello (Arana); Rony (Igor Gomes) y Hulk. DT: Cuca.

ÁRBITRO: Rey Hilfer (Argentina)

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco