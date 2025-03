Con 13 años ganó todo el 2024 y este año tuvo como base de entrenamiento, Florianópolis logrando buenos resultados este 2025

Valentina Escudero (13 años) sin duda es la revelación nacional del surf, tuvo un grandioso 2024 y ostenta actualmente ser campeona nacional categoría Sub 12, subcampeona nacional categoría Sub 14, campeona nacional Inter Escolar categoría Sub 12, campeona nacional Inter Escolar Categoría Sub 14, campeona Olas Pro Tour en Arica, Chile Sub 14 Damas y campeona triple corona Big Head 2024 Sub 12. Títulos que consagran a esta joven surfista como la mejor sin lugar a dudas para dar paso de ser revelación a ser una realida.

Desde muy pequeña estaba acostumbrada al mar ingresando en una tabla antes de los dos años acompañada de su hermano Luis Eduardo en Cerro Azul. Hoy en día es una excelente surfista junior que destaca en cuanto campeonato se presenta demostrando técnica, garra y coraje. Su primer campeonato nacional lo ganó en Punta Rocas con olas grandes a la edad de 10 años.

Hace unos días estuvo entrenando en Brasil, en las playas de Florianópolis y también en la piscina de Surfland, en Garopaba, el parque de surf más grande de Latinoamérica. Valentina estudia en el Colegio Villa Caritas de La Molina y está en el segundo año de media; es una atleta dedicada a sus estudios y los combina con los fuertes entrenamientos y los constantes viajes dentro y fuera del país para competir.

Sus entrenamientos son todos los días en la Escuela de Tabla LEsurfcoach con su entrenador y hermano Luis Eduardo Escudero, quien vistió los colores peruanos en los Juegos Olímpicos París 2024 como coach de surf al lado de nuestro crédito nacional Lucca Mesinas.

“En Florianópolis, Brasil estuve entrenando muy fuerte, en el mar y en la piscina de olas para poder tener las mejores condiciones para todos los campeonatos que se vienen este año 2025. La pasé increíble y siempre aprendiendo cosas nuevas que me van a servir mucho en mi avance deportivo. Fue una experiencia épica compartir con mis amigas todos estos días”, nos dice Valentina.

“Se vienen buenas cosas y estoy enfocada en seguir compitiendo y preparándome para eventos nacionales e internacionales. Hay campeonatos Latinoamericanos, Sudamericanos, Mundiales y competencias de la WSL que son importantes para seguir avanzando hacia nuestras metas. Hay planes muy interesantes que se están presentando a nivel de surf para todo el año 2025 los cuales debemos aprovechar”, agregó nuestra excelente surfista.

En lo que va del año 2025 estuvo presente en la primera fecha del campeonato nacional de tabla realizado en febrero en Huanchaco donde obtuvo los siguientes resultados: Primer puesto en categoría Sub 14 Damas, Segundo puesto en categoría Sub 16 Damas y Segundo puesto en categoría Open Damas.

Estos excelentes resultados la colocan a Valentina Escudero como revelación en Damas por su excelente estado técnico y físico al llegar a tres finales del campeonato nacional en Huanchaco 2025 según los comentaristas en la final del Campeonato Nacional de Surf “Todos en la misma ola”, realizado por la Federación Deportiva Nacional de Tabla en la siempre icónica Huanchaco.