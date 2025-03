«Dina desde siempre me quiso capturar»: entrevista exclusiva a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, desde la clandestinidad

“En este sistema fiscal caviar, individuos como Gustavo Gorriti nunca serán allanados”

Nuestro director logró hacer llegar un pliego de preguntas al “prófugo” más famoso de la política peruana. Las respuestas las consignamos a continuación

Ricardo Milla Toro: Buenos días, doctor Cerrón. Gracias por aceptar esta entrevista con Diario UNO.

Vladimir Cerrón: Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme, mediante ustedes, al pueblo peruano en el país y en el extranjero. Estoy consciente de que no tendría la misma oportunidad con los diarios de la concentración de medios que controlan nuestro país.

RMT: Tras la anulación de sus dos condenas -que usted siempre denunció como persecución política-, ¿cómo explica que el mismo sistema judicial que lo absolvió mantenga vigente otros procesos en su contra y, además, que ese mismo sistema que usted denuncia como persecutorio, ahora le haya dado la razón? ¿No son esas contradicciones la prueba que pone en entredicho el lawfare en su caso?

VC: No hay contradicciones. Por el contrario, estos procesos confirman la naturaleza del lawfare. Justamente, este método persecutorio crea falsos positivos judiciales que, en las primeras instancias, sentencian sin pruebas, mientras se hace el escándalo mediático y se inhabilita al actor político. Pero con la característica de que nunca podrán pasar los últimos filtros judiciales revisorios, conllevando obligatoriamente a su nulidad o revocación.

Esto último solo ocurre en las últimas instancias, como la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional, debido a que estos entes crean jurisprudencia. Por lo mismo, no pueden equivocarse ni continuar con la farsa.

RMT: Y sobre Dina Boluarte: circulan versiones de que su gobierno lo “protegía”, pero sus absoluciones vinieron de fallos judiciales técnicos. ¿Quién cree que impulsó esos rumores? ¿Tiene información sobre por qué ciertos grupos querían vincularlo con la presidenta? ¿De verdad le conocen “secretos” a Boluarte y por eso nunca lo capturaron?

VC: El Gobierno hubiera querido capturarme y, para ello, incluso incrementó el monto de la recompensa desde cincuenta mil hasta medio millón de soles. Si hubieran logrado su cometido, lo hubieran presentado como un logro de su gestión en la supuesta lucha anticorrupción, lo hubieran magnificado y utilizado como cortina de humo. Los grupos de derecha, al estar conscientes de que el gobierno de Boluarte es un fracaso, quieren imponerle la identidad de izquierda, de Perú Libre, y, por ende, de mi persona. Los golpistas no quieren asumir sus responsabilidades.

Por mi parte, no conozco ningún secreto de Boluarte como para chantajearla, además de que no es nuestro estilo.

RMT: Comparando su estrategia legal exitosa con el caso Castillo: ¿fue diferencia de asesoría jurídica o de qué tanto cada uno representaba una amenaza real para el establishment? ¿Qué lección deja esto para futuros gobiernos populares? ¿Usted aún apoya al presidente Castillo?

VC: Una de las grandes diferencias de mis casos con los de Castillo radica en la estrategia de defensa. Uno debe permanecer estable con una defensa técnica; puede mejorarla según los resultados, pero no puede estar haciendo relevos continuos. El expresidente debe saber que no hay abogado perfecto: todos tienen sus virtudes y defectos, como cualquier profesional. Pero lo importante es darle confianza, no bajarle la moral. Eso es un craso error. Es como cuando un general procede al cambio constante de soldados: lejos de fortalecer sus virtudes. Aquí funciona el “más vale malo conocido que bueno por conocer”, porque interiorizar un expediente técnico lleva mucho tiempo, es un trabajo arduo, y más aún en un caso de un expresidente y altamente politizado. Castillo nunca quiso contar con mi apoyo político; prefirió hacer un séquito compuesto por delincuentes, como Bruno Pacheco o Salatiel Marrufo. Y, por mi parte, no puedo ofrecerme cuando nadie me llama.

RMT: Mientras sus casos se anulaban, Keiko Fujimori también logró antes algunas prescripciones, aunque es cierto que a los izquierdistas liberales (caviares) la Fiscalía y el PJ no los han tocado ni con el pétalo de una rosa: Susana Villarán -que veranea en su casa con piscina, Verónika Mendoza o Marisa Glave. ¿No revela esto que el sistema solo

persigue a quienes desafían abiertamente a la gran burguesía?

VC: Como marxistas, debemos partir del análisis clasista de la justicia peruana. Como decían, todo tiene su sello de clase. En este sistema fiscal caviar, individuos como Gustavo Gorriti nunca serán allanados; Pablo Sánchez logrará un archivamiento a riesgo de poner la cabeza de la fiscal de la Nación en la guillotina; el celular de Janett Talavera no será desbloqueado para no incriminar a Rafael Vela; la investigación de lavado de activos de Sigrid Bazán será archivada en tiempo récord; la ley de prescripción de dominio no será aplicada a Barreto; los juicios de Villarán serán dilatados esperando una prescripción o una pena mínima para lograr una prisión domiciliaria; y los crímenes de Rodríguez Pastor por los casos del Mall Real Plaza y Mifarma serán pasados por alto. Todos ellos tienen un factor común: son operadores de la burguesía financiera.

RMT: Los grandes medios que lo satanizaron ahora ignoran sus absoluciones. ¿Cómo interpreta este silencio? ¿Fueron cómplices conscientes o meros instrumentos de poderes fácticos? Además, se dice que usted controla este matutino: Diario UNO, ¿qué de verdad hay en ello?

VC: Los grandes medios de comunicación que componen la concentración de medios, sobre todo los grupos El Comercio, La República, RPP, ATV y Latina, cobran por desprestigiar a

la oposición política y se les paga bien. Pero nadie paga por absoluciones mediáticas de alguien a quien consideran un enemigo de clase. Mi persona no controla el Diario UNO, como lo han deslizado algunos intelectuales de la socialdemocracia.

RMT: Con su reivindicación judicial, ¿cómo reconfigurará Perú Libre su estrategia para el 2026? ¿Qué mecanismos concretos propone para proteger a sus candidatos del lawfare? Legalmente, usted ya puede postular a la presidencia y su partido lo desea, ¿lo hará?

VC: Producto de estas ingratas experiencias, el partido ha conformado un frente jurídico con lo que puede enfrentar, con mayor éxito, una guerra bélica no convencional con instrumentos jurídicos. Sobre la postulación a la presidencia de la República, es un tema que tiene que verlo el partido en asamblea. Digo esto porque nos ha costado muy caro elegir una fórmula presidencial en un cónclave y no ante el debate ardiente de las bases. Así que dejo en manos del partido la elección de los candidatos a todo nivel, como debió haber sido.

RMT: En retrospectiva: si el Poder Judicial puede fabricar casos y después anularlos sin consecuencias, ¿qué esperanza tienen los peruanos de vivir en un verdadero Estado de derecho? ¿Cree que el derecho está siendo usado como un arma para callar voces disidentes y críticas al status quo? ¿Se necesita declarar en emergencia al MP, PJ y PNP?

VC: Lamentablemente, la mayoría de los magistrados están siendo digitados. Muchos no quisieran fallar como lo hacen, pero los obligan, sobre todo a los provisionales. Por ello, nosotros somos de la idea de que los magistrados deben someterse al voto popular. Esto sería positivo porque los dotaría de legitimidad, despolitizaría la justicia y, al no ser provisionales, tendrían criterio propio en sus fallos.

RMT: Muchas gracias por la entrevista, doctor Cerrón.