Autoridadws del Callao Spadaro y Castillo dan la espalda a trabajadores Chalacos

A pesar que fueron citados por el Gobierno Regional del Callao que preside Ciro Castillo, las centrales sindicales CUT, CATP, CTP, y la CGTP regional Callao, asistieron a la reunión convocada por la autoridad regional, sin embargo, el gobernador Ciro Castillo, no se presentó, y fueron atendidos por funcionarios que no tienen capacidad de decisión.

Entre los puntos a tratar en la agenda figuraban seguridad ciudadana, derechos laborales, despidos, ceses colectivos y suspensiones laborales, así lo denunció Jorge Zárate, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y dirigente de la CGTP regional Callao.

También denunció Jorge Zárate, que las autoridades chalacas, no cumplen con informar sobre las obras programadas para el periodo 2025, y la inversión que se está realizando en la construcción de pistas, veredas entre otras obras que se ejecutan en el primer puerto.

Al ser preguntado si existen intereses creados al interior de la municipalidad de parte de algunos funcionarios que están direccionando las obras hacia otros sectores, Jorge Zárate, no reparó en señalar que “bueno fuera para los gremios de construcción, sino para gente que no tiene nada que ver, en este rubro de las construcciones y mucho menos con los gremios, eso es lo que no queremos. Por ello, exigimos que el alcalde Spadaro y Castillo nos aclare al respecto, ya que muchas obras no son ejecutadas por obreros de la construcción que están debidamente capacitados, por eso creemos que en el fondo de lo que se trata es, que no se realice, una verdadera fiscalización de las obras”.

finalmente Jorge Zárate, dijo que se han presentado múltiples oficios al alcalde provincial del Callao, solicitando una audiencia y hasta el momento no hay respuesta “la reunión que le estamos pidiendo a Pedro Spadaro Philipps, es para el tema de las obras y también para decirle nuestro plan de trabajo, que se simplifica en “cero corrupción, cero cobro de cupos, cero mafias delincuenciales, cero sicariato, etc., y que también estamos para contribuir a la seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao”, finalizó el máximo dirigente del gremio de Construcción Civil del Callao.

Zarate informo que la base del callao se viene preparando para participar en la marcha programada para el 11 de abril y expreso su solidaridad con el compañero Villanueva secretario general de la FTCCP quien objeto de un atentado en su casa por la delincuencia criminal.