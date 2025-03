Medifarma mata con sueros: Van cuatro peruanos fallecidos y empresa deja en peligro sanitario latente al país

Hay aún 4 mil unidades sin retirar de mercado de las 20 mil defectuosas.

 Medifarma enfrentará investigación penal por presunta negligencia y una irrisoria multa de 2 millones de soles.

Digemid decretó cierre temporal del área de fabricación de sueros de Medifarma cuando

debería ser clausura total.

El Perú enfrenta una de sus peores crisis sanitarias en años tras confirmarse, al menos, cuatro muertes y decenas de intoxicaciones graves por el uso de sueros fisiológicos contaminados fabricados por Laboratorios Medifarma y distribuidos en clínicas de la red SANNA.

Según documentos oficiales de la Dirección General de Medicamentos (Digemid), la empresa distribuyó aproximadamente 20 mil unidades de los lotes defectuosos LEV-1224 y LEV0125 a nivel nacional y al menos 4,000 permanecen sin ubicación exacta, pese a las medidas de emergencia implementadas desde el pasado 15 de marzo.

Se han registrado diez casos de reacciones adversas: cuatro en Lima, cuatro en Cusco y dos en La Libertad. Las víctimas fatales incluirían a tres pacientes en Lima (dos adultos mayores en la clínica SANNA de San Borja y un paciente oncológico en Miraflores), así como dos casos en Arequipa, donde las primeras alertas sobre reacciones adversas se reportaron desde febrero sin que se activaran protocolos nacionales. En Cusco, una joven de 23 años falleció tras someterse a una liposucción.

Testimonios de familiares y reportes médicos detallan que los afectados presentaron cuadros de shock séptico y falla orgánica múltiple horas después de recibir las soluciones intravenosas, síntomas consistentes con contaminación por endotoxinas bacterianas.

FALLAS EN CADA

ESLABÓN

La investigación de la Digemid, realizada entre el 20 y 25 de marzo, descubrió graves irregularidades en la planta de producción de líquidos estériles de Medifarma en Lurín. Según el informe técnico 045-2025-DIGEMID, se verificó: ausencia de controles microbiológicos en tanques de almacenamiento, filtros de aire contaminados en áreas críticas, y registros adulterados de esterilización.

Pese a estas evidencias, la empresa mantuvo en circulación los lotes sospechosos hasta que se reportaron las primeras muertes.

En paralelo, auditorías internas de SANNA revelan que personal médico reportó anomalías en los sueros desde enero, incluyendo cambios de coloración y partículas suspendidas.

Sin embargo, las alertas no escalaron a la gerencia central hasta el 10 de marzo, cuando ya se habían producido tres decesos. “Hubo un patrón de omisión deliberada”, denuncia el abogado Ricardo Mendiola, representante de dos familias afectadas.

RESPUESTA TARDÍA Y

CONTRADICCIONES

El Ministerio de Salud activó el Protocolo Nacional de Emergencia Farmacéutica recién el 22 de marzo, una semana después del primer fallecimiento confirmado.

El viceministro de Salud Pública, Dr. Joel Candia, admitió en conferencia de prensa que “los mecanismos de alerta temprana fallaron”, pero insistió en que el riesgo está “contenido en un 85%”. Esta afirmación contrasta con el último reporte de la Digemid (26 de marzo), que ubica solo el 60% de los lotes incautados.

En el colmo de la desfachatez, el viceministro Candia, se excusó con la infeliz frase de “no podemos vigilar los laboratorios a diario”. Medifarma, por su parte, emitió tres comunicados contradictorios entre el 18 y 25 de marzo. Mientras el primero atribuía los hechos a “un lote específico con posible desviación de calidad”, el tercero reconoce “fallas en múltiples procesos” pero evade responsabilidad directa. Fuentes internas revelan que la compañía conocía problemas recurrentes de contaminación cruzada desde 2024, según actas de reuniones técnicas a las que tuvo acceso este diario.

LAS VÍCTIMAS Y LA

LUCHA POR JUSTICIA

María Elena Quispe, hija de una de las fallecidas en SANNA San Borja, relata que su madre recibió el suero contaminado el 12 de marzo para tratar una deshidratación leve. “En seis horas pasó de estable a terapia intensiva con falla renal. Los médicos nos ocultaron que era el suero hasta que exigimos los códigos de lote”, afirma.

Casos similares se repiten en las clínicas afectadas, donde familiares han formado la Asociación de Víctimas de Sueros Contaminados, que prepara demandas colectivas por homicidio culposo y daños punitivos. El Colegio Médico del Perú ha intervenido, exigiendo la destitución del jefe de la Digemid y auditorías independientes a todas las plantas de producción de medicamentos intravenosos.

“Esto no es un error aislado, es la punta del iceberg de un sistema de control sanitario colapsado”, declaró el decano nacional, Dr. Raúl Urquizo. Trascendió que Indecopi ha advertido que Medifarma podría recibir una multa de hasta 2 millones de soles, esto es, la entidad de defensa al consumidor tasa en 400 mil soles cada muerte. ¿Eso vale la vida de un peruano para Indecopi?

EL RIESGO PERSISTE

Pese al cierre temporal de Medifarma ordenado el 24 de marzo a solo el área de fabricación de líquidos estériles (sueros), cuando deberían de haber cerrado las instalaciones en su totalidad, ubicamos que tres problemas críticos permanecen:

Primero, el Minsa no ha publicado la lista completa de establecimientos que recibieron los lotes contaminados.

Segundo, hospitales regionales como el de Cajamarca y Piura siguen utilizando sueros de otros lotes de Medifarma por falta de alternativas inmediatas. Tercero, la empresa podría reabrir parcialmente en abril bajo “supervisión reforzada”, según resoluciones preliminares que han generado alarma entre expertos.

El toxicólogo Juan Carlos Malpartida, consultor de la OPS, advierte: “Cada ampolla sin recuperar es una bomba de tiempo. Se requieren pruebas aleatorias en todas las unidades distribuidas, no solo en las reportadas”.

Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan que esta tragedia impulse una reforma estructural en la regulación farmacéutica peruana, antes de que nuevos casos emerjan.