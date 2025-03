Vladimir Cerrón inocente: Corte Suprema absolvió al líder de Perú Libre en el caso de aeródromo Wanka

 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón.

 Juez César San Martín desbarató sentencia condenatoria por estar plagada de irregularidades.

 La sentencia anulada fue calificada por Cerrón Rojas como “una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas en el país”.

Un nuevo capítulo en la errática historia judicial peruana quedó demostrado con la reciente sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que absolvió al líder de Perú

Libre, Vladimir Cerrón, en el denominado caso Aeródromo Wanka.

El tribunal supremo que preside el juez supremo César San Martín anuló la sentencia que condenó a Cerrón a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Además, se redujo la reparación civil de 800.000 a 250.000 soles, la cual deberá pagar el líder de Perú Libre con los otros implicados en el caso.

La decisión del juez no solo cuestiona la solidez del proceso inicial, sino que expone el tremendo gasto público generado por una persecución que finalmente se reveló como políticamente motivada.

PROCESO PLAGADO DE

IRREGULARIDADES

La sentencia, presidida por el juez supremo César San Martín, desmanteló la condena previa que había sentenciado a Cerrón a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. El tribunal supremo reconoció la existencia de múltiples irregularidades en el proceso de adjudicación del Aeródromo Wanka: la falta de opinión del Ministerio de Economía, la falta de experiencia del consorcio y la falta de aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero concluyó que no existían pruebas concretas de un intento de defraudar

al Estado. Esto es, dichas faltas no constituyen delito alguno siquiera.

En palabras textuales de San Martín: «Se trató de, pese a todo, un proceso que siguió sus propios pasos desde la legislación sobre inversión privada, aunque incumpliendo, pero no se ocultó ni fue clandestinoque fue lo que al final decuentas lo que determinó la intervención de las autoridades nacionales y la anulación del contrato».

La sentencia reveló lo que muchos consideraban un secreto a voces: la existencia de una persecución judicial sistemática –o lawfare– contra dirigentes de izquierda.

La Corte Suprema sentenció que el tribunal de segunda instancia «debió dudar» sobre el supuesto pacto colusorio, vulnerando la presunción de inocencia de Cerrón.

“Lo que torna viable la absolución”, agregó el presidente de la Sala Penal Permanente.

Así las cosas, la orden de captura contra el ex gobernador de Junín tiene que ser levantada. Sin embargo, hasta el momento, aún es requerido por la justicia.

LA PALABRA

DE CERRÓN

Luego de la lectura de sentencia de la casación, desde su cuenta de X, el líder de Perú Libre no dudó en calificar la sentencia previa como «arbitraria». Textualmente afirmó: «La Corte Suprema de Justicia acaba de revocar y absolvernos de la sentencia arbitraria por el delito de colusión. Precisa que no existen pruebas de un acto de concertación, la sentencia transgredió la motivación y el razonamiento de la prueba indiciaria. Esta constituye una prueba más de las sentencias ilegales y politizadas en el país, quedando demostrado que no solo me sentenciaron sin pruebas, sino además en un caso prescrito.»

¿CERRÓN LIBRE?

Ciertamente la persecución político judicial contra el neurocirujano Vladimir Cerrón no termina con la absolución del caso Aeródromo Wanka, la cual puede ser vista como una victoria para Cerrón. Empero, por el momento es improbable que salga de la clandestinidad y se ponga a derecho. La orden de captura por el caso Aeródromo Wanka debería de anularse, pero pesan todavía para el líder socialista dos mandatos de prisión preventiva, una por el caso Antalsis y otra por el caso Los Dinámicos del Centro.

Sobre el caso Antalsis, en enero de este año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló dicha prisión preventiva. Por lo que, se tiene que volver a evaluar el pedido de la Fiscalía. Respecto al caso de Los Dinámicos del Centro, en un primer momento se le impuso 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, en enero de 2024, la Sala de Apelaciones redujo el plazo a 24 meses.

Este caso será visto en audiencia, muy probablemente, en abril de este año. Considerando las nuevas reformas procesales en materia penal, esta prisión preventiva también sería anulada y, de este modo, Vladimir Cerrón podría volver a las calles y al calor de su familia y su partido político.

GASTOS INNECESARIOS

Lo más preocupante es el descomunal gasto público generado por un proceso judicial que finalmente se demostró infundado. Recursos estatales malgastados en una persecución que buscaba más silenciar una voz política que hacer justicia, culminando en una absolución que ratifica la naturaleza política de la acusación.

Esta sentencia no solo absuelve a Cerrón, sino que expone las profundas fracturas de un sistema judicial que parece más interesado en dirimir conflictos políticos que en impartir justicia verdadera. La decisión de la Corte Suprema deja en evidencia los mecanismos

de persecución política disfrazados de procesos legales. Un veredicto que ratifica lo que muchos ya sabían: la justicia peruana sigue siendo un terreno minado por intereses políticos y económicos, donde la verdad es solo un espejismo ocasional.



DATO: REPARACIÓN CIVIL Otro aspecto destacable fue la reducción de

la reparación civil de 800.000 a 250.000 soles, reconociendo que el contrato nunca llegó a ejecutarse y que la sanción económica inicial era desproporcionada.