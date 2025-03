Velarde afirma que matar el sistema de pensiones con retiros de AFP es casi una locura

Presidente del BCRP, Julio Velarde, se opone a octavo retiro de ahorros para la jubilación.

PRESIDENTE DEL BCRP SOSTIENE QUE FONDOS SON PARA CUANDO UNO ESTÁ VIEJO

*Ministro de Economía José Salardi, en tanto, se opone a octavo retiro de ahorros para la jubilación.

El presidente de Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, manifestó que los fondos de los afiliados a las AFP son para que los peruanos tengan una pensión al llegar a la edad de jubilación, por lo que se mostró en contra de un octavo retiro, tal como proponen algunos parlamentarios en el Congreso de la República.

“Nos hemos pronunciado siempre en contra de los retiros de AFP. Los fondos son para pensiones cuando uno está viejo, no son cuando uno tiene 40 o 50 años. Conozco a gente que ha tenido ingresos bastante buenos y que ahora no tiene cómo comer y conozco gente que más bien agradece haber tenido una AFP y tener una pensión asegurada. Realmente, estar matando el sistema pensionario es casi una locura y se está haciendo”, manifestó el jefe del ente emisor.

Luego de expresar que mucha gente ha preferido que le den dinero ahora, Velarde dijo que es una irresponsabilidad dejar a los afiliados desamparados para el futuro y eso se está produciendo.

“Eso es lo importante, están matando la red de protección social. Además, tiene consecuencias en el mercado de capitales. No se me ocurre que a un canadiense o a un inglés le digan ya no tienes tu fondo de pensiones, gástatelo ahora. Realmente es inconcebible. En el COVID algunos países permitieron pequeños retiros, eso es cierto, pero en general, pues no. Se imaginan que en un país desarrollado digan pueden ustedes retirar sus pensiones, es imposible”, añadió.

MEF en contra

El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, por su parte, en declaraciones a la prensa, reiteró que no es momento para seguir aprobando retiros de ahorros para la jubilación porque no es una medida positiva en el largo plazo y representa un impacto muy fuente en los fondos de los afiliados a las AFP.

“Trabajaremos junto con la SBS para explicarle al Congreso que esta medida que podría parecer positiva en el corto plazo, no lo es en una mirada de largo plazo, considerando la importancia de los fondos de pensiones y todo lo que ello significa y ha significado desde que se creó el sistema”, precisó.

Salardi detalló que tendrán una permanente interacción con el Congreso para explicar los pro y contras porque los retiros de fondos de los afiliados también afectan las inversiones que realizan las AFP en la infraestructura de nuestro país.

“Nosotros consideramos que ya no es momento de seguir en esta línea de retiros. Ya, años atrás, se dieron sucesivamente los mismos, pero el impacto en los fondos es muy fuerte. No nos está permitiendo consolidar un mercado de capitales, por eso es importante desestimar este tipo de decisiones. Recordemos que mucha infraestructura se logró financiar con la emisión de bonos importantes que tomaron las AFP y con eso se logró apalancar el crecimiento. Por eso, hay que seguir apostando por seguir generando más ahorro interno, consolidarlo y tener una mirada más de largo plazo. Yo confío en que el diálogo va a fluir con el Congreso en esa medida de manera positiva, explicando todos los beneficios que trae para la economía que estos fondos se sigan consolidando con una mirada de mediano y largo plazo”, finalizó.Leyenda Foto:

