Reserva marina en peligro: Más de 60 científicos en contra de la pesca industrial

LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA MARINA entre científicos y poder empresarial se revela en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA (SNP), EL GREMIO DEL GRAN EMPRESARIADO PESQUERO, DETRÁS DEL EXTRACTIVISMO EN LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA

En un escenario que revela la continua tensión entre conservación y extractivismo, más de 60 científicos y especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera se han posicionado en contra de la pesca industrial en la Reserva Nacional de Nasca. La batalla

no es solo ambiental, sino un pulso político donde el estado nuevamente actúa como instrumento de los intereses corporativos.

AUDIENCIA DECISIVA

El pasado 20 de marzo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia se convirtió en el escenario de una disputa que podría definir el futuro de una de las áreas marinas protegidas más importantes del Perú. La Sociedad Nacional de Pesquería

(SNP), ese gremio que representa los intereses de las grandes corporaciones pesqueras, solicitó intervenir en el proceso.

El contexto no podría ser más revelador: la misma SNP que en 2024 intentó habilitar actividades extractivas en la Reserva de Paracas y enfrenta sanciones por pesca ilegal, ahora busca penetrar la última línea de defensa de un ecosistema marino único.

RADIOGRAFÍA DE

LA DEPREDACIÓN

Los científicos presentan un informe demoledor sobre los impactos de la pesca industrial: Destrucción Sistemática del Ecosistema

– Alteración radical de

la red alimenticia marina

– Eliminación de poblaciones de anchoveta que

sostienen especies como

aves y lobos marinos

– Sobreexplotación de

recursos pesqueros que

colapsan las poblaciones

– Captura incidental de

especies protegidas como

tortugas, delfines y aves

marinas

Un ejemplo concreto: los lobos marinos de Punta San Juan de Marcona, cuya población ha mostrado signos dramáticos de disminución cuando la actividad pesquera industrial se desarrolla cerca de sus áreas de reproducción. Permitir la explotación industrial en la Dorsal de Nasca, indican los especialistas, podría abrir la puerta a la explotación de otras reservas marinas del país.

EL PRINCIPIO

PRECAUTORIO

Los especialistas invocan el principio precautorio: cuando no hay certeza sobre el impacto de una actividad, se deben tomar medidas preventivas. La Reserva Nacional Dorsal de Nasca, creada en 2021, tiene un objetivo fundamental: proteger la biodiversidad marina.

Permitir la pesca industrial sería tanto como firmar la sentencia de muerte de un ecosistema completo, cediendo una vez más los recursos naturales al apetito voraz de las corporaciones.

MÁS ALLÁ DE

LA RESERVA

Lo que está en juego va más allá de la Dorsal de Nasca. Esta batalla representa la resistencia contra un modelo económico que reduce la naturaleza a mera mercancía, que privilegia las ganancias corporativas por sobre la vida misma.

Los científicos advierten: habilitar la pesca industrial en esta reserva podría sentar un precedente catastrófico, abriendo la puerta a la explotación de otras áreas protegidas como la Reserva de Paracas, el Mar Tropical de Grau y las Islas Guaneras.

ENCRUCIJADA JUDICIAL

La Corte Superior de Justicia tiene hoy una responsabilidad histórica. Su decisión determinará si prevalecerán los intereses de conservación o si el estado seguirá siendo un simple administrador de los designios corporativos. Los especialistas son enfáticos: no hay evidencia científica que garantice la ausencia de riesgos. Por lo tanto, la conservación debe ser la prioridad.

En medio de una crisis climática global, la protección de la Dorsal de Nasca no es solo una cuestión ambiental. Es un imperativo ético, un compromiso con las futuras generaciones y con la salud de los océanos que sostienen la vida en nuestro planeta.

La palabra final está por escribirse. Y cada ciudadano consciente sabe que esta batalla es de todos. Esta responsabilidad recae ahora en la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia. Su decisión estriba en detener el extractivismo depredador o dejar al mercado y al gran capital bajo una libertad ilimitada para operar en una zona hecha para la conservación.

Voces contra el modelo extractivista

Entre los firmantes del comunicado se encuentran investigadores que representan la resistencia científica frente al modelo depredador:

– Luis Paz Soldán, director adjunto de Conservación en Yunkawasi

– Carlos Obando, exjefe de la Reserva Nacional de Paracas

– Susana Cárdenas, directora del Centro de Sostenibilidad Ambiental de la UPCH

– Patricia Majluf, reconocida bióloga marina

– Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú.