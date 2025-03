Congreso y Ejecutivo rechazan vacancia de Boluarte porque generará inestabilidad

PODER LEGISLATIVO DISCONFORME CON INTENTONA CAVIAR. “SE DEBE RESPETAR LA VOLUNTAD POPULAR”, EXPRESÓ EL PRESIDENTE DEL CONGRESO, EDUARDO SALHUANA.

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, expresó su desacuerdo con que se impulse una moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte. En la misma línea opinó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, debido a que esta situación generará inestabilidad y pobreza. En esa misma línea, el titular del Congreso se refirió a las declaraciones de la congresista Susel Paredes, quien, tras la

censura del ministro Juan José Santiváñez, mencionó que prepara una moción

de vacancia en contra de la jefa de Estado por “incapacidad para gobernar”.

Al respecto, Salhuana manifestó que para que el país “se encamine firme al desarrollo, hay que cumplir los plazos constitucionales” y, según la ley, el período “presidencial es de cinco años”.

“Lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de cinco años y creo que cualquier voz distinta a ello tieneque ser rechazada y eso incluye lo que señala de una manera no tan correcta la congresista Susel Paredes de que ahora se iría por la vacancia de la presidenta Dina Boluarte”, expresó en una rueda de prensa en el Congreso.

“Eso me parece absolutamente incorrecto. Hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular. La elección se dio el 21, el periodo presidencial termina el 26 y, en

abril del 26, elegiremos al reemplazante de la presidenta constitucional Dina Boluarte. Caso contrario, seguiremos en esta incertidumbre y en este signo histórico negativo de tener un presidente cada 12 meses y eso no nos hace ningún bien a la economía nacional”, acotó.

GENERARÁ ZOZOBRA

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, consideró que el país atraviesa un punto crítico en el que hablar de vacancias es nocivo y el daño que podría causar una vacancia en la economía del país. Según explicó, este proceso afectaría gravemente a la inversión privada, impactando de manera directa a la micro, pequeña y mediana empresa.

“Una vacancia significaría un año con el país paralizado, sin recibir inversión. Pasarían doce meses hasta que un nuevo gobierno asuma el control. ¿Realmente merecemos esa parálisis? ¿Merecemos que se frene la inversión en un momento en el que muchos quieren

apostar por el Perú?”, afirmó. Asimismo, León subrayó que existen intentos de desestabilizar tanto a la presidenta como a su gobierno, lo que consideró un problema

para la economía nacional. Enfatizó que la prensa debe ser responsable al difundir información no verificada, ya que esto puede generar incertidumbre y afectar la estabilidad del país

De este modo, la ministra de Comercio Exterior, Desilú León, reiteró que una vacancia presidencial solo generaría zozobra en los mercados, afectando la inversión privada y retrasando el desarrollo del país. Asimismo, coincidió con otras voces del Ejecutivo que denuncian intentos de desestabilización contra el gobierno.