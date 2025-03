Minedu rechaza contratación irregular tras denuncia de programa dominical

By

Tras la denuncia de un medio de comunicación sobre la contratación de la señorita Jhoany Del Pilar Yomona Coria en el mes de junio de 2024, el Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que la entidad cumplió con todos los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y en sus normas análogas para la contratación de cualquier bien o servicio.

Esta se realizó junto a otros 36 locadores más para el cumplimiento de las funciones de atención al ciudadano, trámite de expedientes, gestión documentaria, emisión de certificados de estudios, entre otras actividades que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (OACIGED) requería», señala el Comunicado.

*El ministro de Educación no tuvo intervención en las referidas contrataciones. Quienes realizan la labor de contratación de personal y/o servicios son las áreas pertinentes, no el Despacho Ministerial, señala la nota.

Refieren que la referida locadora cumplía con el perfil requerido en los términos de referencia establecidos, al contar con título técnico y más de 6 años de experiencia laboral. Por tanto, no se ha realizado ninguna contratación irregular en la actual gestión.

