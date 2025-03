 Geomallas que protegen a viajeros en vehículos de la Costa Verde se incendian y son un peligro

Las geomallas y geomantos que sirven para el control de piedras de la Costa Verde se encuentran rotas y no estarían en óptimas condiciones según informes técnicos, pues sufrieron incendios por las altas temperaturas y estarían deterioradas sin mantenimiento.

Peligro inminente. Las geomallas y geomantos de los acantilados de la Costa Verde instaladas por empresas particulares en los distritos de San Miguel, Magdalena , Miraflores , Barranco y Chorrillos, que deberían proteger a miles de viajeros que circulan a diario con sus vehículos por estos tramos, no estarían en óptimas condiciones según informes técnicos, pues sufrieron incendios por las altas temperaturas y estarían deterioradas sin mantenimiento.

Estas graves deficiencias pusieron en peligro a los ciudadanos que circulan con sus unidades por estos puntos a toda hora, pues están expuestos a derrumbes y accidentes de todo tipo, como ya ha ocurrido anteriormente incluso con consecuencias fatales.

La licitación para colocar estos elementos de seguridad fue ganada por el Consorcio Metropolitano constituido por las empresas Zane Construcción sac y Sistema de Impermeabilización de Grandes superficies Argentinas SAC.



EN EL NOMBRE DEL PADRE

La empresa Zane, es dirigida por Gian Franco Zanelli Arana, cuyo padre Luis Felipe Zanelli Martínez, también es dueño de la empresa Sigsa dedicada al rubro de la construcción y actividades afines desde hace 20 años. Padre e hijo han ganado licitaciones millonarias con el Estado por varias obras en los últimos años, sobre todo con proyectos de envergadura educativa en Lima y Provincias.

El Consorcio Metropolitano de Zanelli hijo en el que también participa su progenitor, fue el ganador del Concurso Público Nro. 015 -2024-MML-OGA-OL convocado por la Muncipalidad de Lima a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Subgerencia de Defensa Civil, Prevención, Reducción y Reconstrucción.

Zane y Sigsa de los Zanelli adquieren las geomallas de la Costa Verde a la Empresa Andex del Norte, quien les proporciona Geomallas de la Marca Geomatrix por 7 mil 200 metros cuadrados con un certificado al parecer del año 2021. El saldo de 11 mil metros cuadrados, Andex del Norte los completó con geomallas de su misma marca las cuales no reunirían las especificaciones técnicas adecuadas, además de no tener el certificado Gai-Lap si no que era de otra fábrica.

Zane y Sigsa sospechosamente no presentaron en su informe el certificado de Geomatrix que si cumplía con las especificaciones técnicas como que las geomallas tenían que resistir altas temperaturas (240 grados centígrados) y ser resistente a la degradación por rayos ultravioleta además de resistir a los ácidos y condiciones químicas adversas en los suelos.



NO SIGUIERON LINEAMIENTOS

Además, en el cuaderno de obra y el informe final de supervisión, Zane y Sigsa no mencionan el cambio de la la geomalla ni la aprobación de la misma, pese a que está indicado en las bases del concurso público de la MML. Este claramente indica que antes de proceder a la instalación de las geomallas, el contratista deberá obtener autorización mediante cuaderno de control de la Subgerencia de Defensa civil del Municipio de Lima.

Las bases del Concurso Público también son claras en que previo a la Aprobación de la Instalación de las geomallas biaxiales a utilizar, se verificará si estas cumplen con las especificaciones técnicas.

Otra grave irregularidad sería la observada en el informe de Supervisión de Zane y Sigsa donde no se menciona el cambio de marca de las geomallas de distintas clases. No se habrían hecho ni el inventario ni el control de rollos de geomallas de distintas medidas como lo indican las bases.

Zane y Sigsa también habrían borrado adrede de la Tabla comparativa del informe que presentaron Al Concurso Público, la resistencia real a altas temperaturas de las Geomallas tanto para Andex (fabricación china), como para Geomatrix (colombiana). Incendios de las geomallas en varios tramos de la Costa Verde registrados desde el pasado 31 de diciembre del año pasado, evidencian esta negligencia.

Lo más grave es que en el informe final Zane y Sigsa presentaron una hoja técnica de la geomalla instalada que le fue vendida por Andex del Norte, la cual no cumpliría con las bases del Concurso Público. En este informe no presentan el certificado de la Geomalla de Geomatrix, pero si lo pusieron inicialmente en su propuesta técnica.

SIGUEN LICITANDO

Llama la atención que las empresas Zane y Sigsa de los Zanelli también ganaron la jugosa licitación con el municipio de Lima para la descolmatación del Río Rimac. En provincias los Zanelli están ejecutando obras como la construcción de nuevos ambientes en la institución educativa José Carlos Mariátegui en Mollendo-Arequipa con un presupuesto de casi 32 millones de soles. En San Miguel Cajamarca los Zanelli construyen el Instituto Superior Pedagógico Público Alfonso Barrantes Lingan, obra de 20 millones de soles., bajo la modalidad de obras por impuestos. Los “contactos” de los Zanelli en distintos gobiernos regionales los harían ganar las licitaciones en todo el Perú.



NO PAGAN

Otra grave denuncia que circula en redes sociales apunta a que los Zanelli no han cumplido con el pago total a sus proveedores, quienes al reclamar su dinero son sacados con violencia por la seguridad en sus locales. Los agraviados denuncian que son bloqueados por todas las vías por los Zanelli, quienes se zurran en las autoridades. Una “geomalla de la corrupción” protege al parecer a los Zanelli, pero la Contraloría de la República ya estaría al tanto de este caso y actuaría de inmediato.