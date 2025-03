“Si tuviera que decidir: Optaría por la pena de muerte”

By

Alcalde de San Luis Ricardo Pérez critica a las autoridades por no esforzarse para erradicar el crimen organizado. Considera que la solución no pasa por sacar a un ministro y pide castigo ejemplar para sicarios y extorsionadores. “Me han dicho cavernario, pero hay que ser directos y contundentes contra estos asesinos”

Alejandro Arteaga

-¿Sr alcalde qué opina sobre el estado de emergencia que implantó el gobierno en Lima y el Callao?

-Bueno toda medida que conlleve a mejorar la seguridad es buena, pero sin duda que tiene que ir con el esfuerzo de toda las instituciones. ¿Acaso estamos viendo que hay una reforma del Poder Judicial, una reforma de la Fiscalía y de todas las leyes que existen, una reforma del Código Penal. O sea ¿dónde están los congresistas? ¿acaso están formulando reformas importantes que modifiquen el Código Penal para dar sentencias firmes y consecuentes con lo que estamos viviendo actualmente?

En la seguridad en los distritos los alcaldes también tenemos que ver que estamos haciendo. Yo veo a alcaldes de diferentes distritos que se quejan de la inseguridad, pero ¿cuál es su función?

A mi me funciona coordinar acciones con la Policía, con los vecinos, cerrar las cantinas. Las cantinas lamentablemente son centros de problemas sociales, de prostitución, venta de droga, borrachera, problemas en las familias.

–¿Cómo está San Luis en seguridad ciudadana?

-Estamos atacando a la delincuencia común con acciones prácticas como el cierre de cantinas. No hemos permitido la circulación de mototaxis porque estas unidades generalmente son manejadas por jovencitos donde se confunde los delincuentes, asimismo patrullamos el distrito, todo esto ayudó y ayuda a bajar la inseguridad. Por eso que San Luis está entre los 4 distritos con menos problemas de inseguridad. Es el resultado de una eficiente política de gobierno municipal.

-¿Qué opina de la posible censura al ministro del Interior?

-Aquí el problema de fondo es multisectorial tiene que existir una política de estado a corto, mediano y largo plazo que atraviesen los gobiernos.

No se trata de la persona, yo al menos en la municipalidad de San Luis, e incluso en Lima, trabajamos con el ministro Santiváñez muy bien. No tengo ninguna queja, trabajo muy bien con la Policía Nacional, el ministro actúa de manera rápida.

-Si tuviera la opción de decidir el castigo para los sicarios y extorsionadores que han enlutado a miles de familias peruanas, qué decidiría: cadena perpetua, pena de muerte o silla eléctrica.

-Le digo la verdad, optaría por la pena de muerte. Lo he pensado sí y lo he propuesto también, incluso me dijeron que era cavernario y que estábamos volviendo a la ley del talión pero mira, yo creo un poco en eso de aquel que a hierro mata a hierro muere. Hay que ser bien claros y contundentes contra estos asesinos, hablo de casos de flagrancia. Cuántas veces se ha detenido a sicarios con la pistola en la mano, que han cegado la vida de un ser humano y sin embargo en el proceso judicial a los 6 ó 7 años sale libre y sigue matando. Como autoridad tenemos que dar muestras claras que vamos a defender a la sociedad, al ciudadano, a la familia.

-¿Qué acciones está tomando su gestión en el estado de emergencia?

-Nosotros no hemos esperado el estado de emergencia, estamos saliendo a las calles con fuerzas combinadas. Tenemos un equipo que sale los viernes y sábado desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana para recorrer el distrito. Los vecinos participan hasta una determinada hora, va la Policía, Fiscalización, Serenazgo. Los vecinos que no quieren dormir en la noche y quieren salir a caminar un rato, bueno están invitados (risas). La unión es la clave para los buenos resultados en San Luis, vecinos y sus autoridades.