¡Terrible!‘Monstruo’ amenaza a Armonía 10 de Walther Lozada:»Mataré a otro de tus cantantes»

Mientras dan el último adió a Paúl Flores en Piura, aterradores mensajes viene recibiendo Agustín Távara, manager de Armonía 10 de Walther Lozada. El ‘Monstruo’ le advirtió que continuará atacando a miembros de la agrupación si no cumplen sus demandas.

Sin nadie que pueda ayudarlos. Agustín Távara, manager de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada, reveló en el programa ‘América hoy’ que viene recibiendo amenazas de parte de Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, tras el reciente asesinato del cantante Paul Flores.

Távara denunció que las amenazas llegaron a través de mensajes de WhatsApp, en los cuales el criminal advierte que los ataques contra la agrupación no cesarán. El mensaje que mostró dice lo siguiente:

“Te escribe el ‘Monstruo’. Sabes que tu agrupación ya no será la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Yo soy un maldito, cuando me retan tardo, pero no me olvido y ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias”.

“Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al 100 conmigo: 70 mil soles y una fecha por mes. Yo no quiero padrinos porque yo soy el papá de papás, así que ya sabes, las cosas claras”, se lee en la amenaza enviada por el delincuente.



Ataque habría sido dirigido para la otra Armonía 10

Cabe precisar que existen dos agrupaciones que llevan el nombre Armonía 10: una liderada por Walther Lozada y otra conocida como Armonía 10 de Piura. Las amenazas y ataques estarían dirigidos específicamente contra la agrupación de Lozada, a la cual Paul Flores no pertenecía.

De acuerdo con la información presentada, este no sería el primer atentado contra la orquesta. En diciembre pasado, el bus de la agrupación fue atacado a balazos, recibiendo tres disparos cuando se encontraba estacionado. Afortunadamente, ningún miembro de la agrupación se encontraba a bordo.

El asesinato de ‘Russo’, ocurrido el domingo 16 de marzo, encendió aún más las alarmas, pues ahora los extorsionadores exigen sumas de dinero y condiciones específicas para detener los actos de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las amenazas recibidas por Távara ni sobre la identidad y paradero del ‘Monstruo’. La situación ha generado gran preocupación entre los integrantes y seguidores de la agrupación.

‘Chato Juan’ de ‘Los Injertos’ se atribuyó muerte de Paul Flores de Armonía 10

Quince minutos después del ataque a balazos al bus de Armonía 10 de Piura, donde murió Paul Flores, alias ‘Chato Juan’, de ‘Los Injertos del Cono Norte’, se atribuyó la autoría y envió mensajes amenazantes y un video con el fondo del bus y la voz de un pistolero. Quien lo recibió es una persona ligada al ambiente musical.

Estaba dirigido a Armonía 10 de Piura de Walther Lozada Floriano, otra agrupación que lleva nombre similar y que recibe amenazas desde hace dos años. En diciembre, su vehículo fue atacado y en febrero 2025 arrojaron una bomba al local donde tocaban.

Armonía 10 de Piura no recibía amenazas. Se habrían confundido de orquesta, pues el color de los buses es similar.

En la zona dominan los alias ‘Lágrima’ (de apellido Puchoc), ‘Chileno’ y ‘Frijol’, que extorsionan discotecas. Uno detonó en el 2023 una bomba en una disco donde iba a estar ‘Chechito’. Tendrían nexos con ‘Chato Juan’ o ‘El Monstruo’.

Exigen justicia para Paul Flores

“Todos los días se pierde sangre, ¡cuántos más tienen que morir para que acabe esto!”. Con lágrimas y exigencias como esta fue recibido el cuerpo de Paul Flores García, ‘Russo’, a su llegada a su casa del asentamiento Andrés A. Cáceres, en el distrito piurano de Veintiséis de Octubre.