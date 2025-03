Renato Tapia: «Estoy comprometido con la Selección Peruana siempre»

Su verdad. El volante Renato Tapia dijo hoy martes que siempre estará dispuesto a apoyar a la Selección Peruana y se siente tranquilo con todo lo que hizo en la Blanquirroja; también recalcó que va a depender de plantel de jugadores salir del último lugar de la tabla en las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Tapia no se calló nada con respecto a los cuestionamientos que se hace por su compromiso con la Bicolor. En ese sentido, señaló que siempre está dispuesto a apoyar al equipo y que se siente tranquilo todo lo que ha hecho en la escuadra nacional.

«Yo estoy tranquilo con lo que he hecho en la selección, se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección, estoy tranquilo. Estoy hoy en un momento totalmente distinto en mi carrera, ya casi con 30 años y muy contento de poder unirme a un proceso nuevo y estoy con mucha ilusión y tratar de tirar para adelante», manifestó.

En otro momento, el jugador del Leganés de España, reiteró que está dispuesto a jugar en la posición que crea conveniente el técnico Óscar Ibáñez porque él siempre está dispuesto a dar lo mejor en la selección.

«Como siempre lo vengo diciendo, donde me utilicen, donde quieran que esté, yo siempre voy a apoyar a la selección y dar lo mejor de mí», enfatizó.

Evitó hacer un comparar el actual momento con el que se vivió cuando la Bicolor estaba al mando del técnico Ricardo Gareca. Resaltó la importancia de tener ahora a Óscar Ibáñez, quien tiene como plus conocer bien al grupo debido a que fue parte del cuerpo técnico en la era del Tigre.

«Hasta la fecha 6 que comenzamos a ver el trabajo con Ricardo (Gareca), la gente nos tiraba para abajo. Es cierto que el ‘match’ existió pero lo que favorece a Oscar (Ibáñez) es que nos conoce, sabe lo que nos gusta y uno se siente más cómodo y eso es lo más importante para el jugador de fútbol pues solo tienes 3 o 4 días de entrenamiento. Ese plus que tiene Oscar de conocer al equipo nos va a ayudar y nos va a hacer crecer», manifestó.