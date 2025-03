Hijo de obreros gana becade estudios en EEUU

By

Estudiante de Villa El Salvador, tiene récord de medallas internacionales y necesita apoyo para viajar

Mario Nadir Gilvonio Saez, es un joven de mente brillante, el único estudiante de Lima Sur que ha ganado esta beca. Desde muy niño Mario destacó entre sus compañeros de su colegio Prolog por su disciplina y facilidad con las ciencias y los números, logrando tener un récord en medallas internacionales (más de 50) y medallas nacionales (más de 100) todas en Olimpiadas de ciencias.

Ya a los 9 años había ingresado a la universidad, fue becado en su colegio por sus cualidades como estudiante, recientemente quedó en segundo lugar en cómputo general del Examen ordinario de la UNI 2024 y fue elegido como único estudiante latinoamericano por la Sociedad de Física en Alemania para realizar una investigación. Hoy con la misma pasión y humildad ha hecho realidad otro gran sueño: Ingresar becado a la Universidad de MIT Massachusetts en Estados Unidos, dejando de lado la beca que le otorgó el Ministerio de Educación de Japón. Obtener una beca no es fácil, y haber logrado dos becas, es hablar de otro nivel.

Pasión y talento

El proceso de exámenes para ambas becas fueron muy exigentes, tanto en el idioma, como en logros educativos, además de su participación en la difusión del estudio de las ciencias y actividades extracurriculares, donde fue apoyado por su colegio Prolog, el cual, manifiesta, lograron sacar lo mejor de su pasión y talento por las ciencias.

Sus padres Mario y Jenny, se sienten muy orgullosos de todos los logros de su único hijo, y nunca escatimaron esfuerzos para apoyarlo en cada proyecto y cada meta trazada.

Somos obreros en una tapicería en Villa el Salvador, pero Mario nos da fuerzas para luchar. A nuestro hijo nada lo detiene, cada competencia es un nuevo reto para él. Esta vez le toca emprender un nuevo proyecto, quizás el más anhelado. Lograr algo tan importante como esta beca, es el resultado de mucho tiempo de esfuerzo y preparación manifiesta el padre de Mario.

«Nada es imposible, si realmente lo deseas, lo persigues y persistes hasta lograrlo. Estoy muy agradecido a mis padres, quienes siempre me apoyaron durante días, noches y madrugadas, que no duraron en llevarme a un colegio de buen nivel que me preparó para estar donde estoy ahora. Manifiesta Mario Gilvonio Saez, muy emocionado.

El dato

Sin embargo, no todo es felicidad, Mario debe viajar en el mes de abril a la ceremonia de recepción de los becados a la MIT de Massachusetts EEUU para luego retornar a las aulas del MIT al inicio de clases en el mes de agosto. Esto ahora es una gran preocupación ya que no cuentan con los medios suficientes para cumplir con esta agenda, manifiesta Jeny su madre.