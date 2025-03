Vuelven aplazar inicio del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

By

No será inaugurado este 30 de marzo: Se posterga inicio de operaciones por tercera vez, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, manifestó que no se encuentran en condiciones para anunciar una nueva fecha de apertura

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció hoy el aplazamiento del inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en vista que no se han completado las pruebas correspondientes.

Refirió que tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el concesionario Lima Airport Partners (LAP), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), las aerolíneas, entre otros, se reunieron a inicios de enero del presente año y en consenso se estimó que el 30 de marzo parecía una fecha razonable para iniciar operaciones.

“En esa fecha de inicios de enero, nos juntamos toda la comunidad aeronáutica, el Ministerio (de Transportes y Comunicaciones), las aerolíneas, LAP, las empresas que hacen trabajo en rampa, todos los actores y la fecha surge del consenso que hay en ese espacio de cuáles eran los retos pendientes”, dijo.

“En materia de infraestructura, el aeropuerto está construído al 99.5%. Se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias que corregir. Esta es la razón por las que justamente consideramos que no se puede emitir el Certificado de Operaciones y Servicios Aeroportuarios”, agregó.

Inicialmente, Lima Airport Partners anunció que la inauguración del nuevo terminal aéreo se llevaría a cabo el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, esto fue posteriormente postergada al 29 de enero de 2025.

“Entonces nos juntamos, evaluamos lo que estaba pendiente, la estabilización de la rampa, que faltaba el tema de combustibles pero que estaba muy cerca de hacerse, todo estaba calendarizado y en función de ese calendario es que dijimos ya para el 15 de marzo deberíamos tener estas pruebas cumplidas, todo revisado, todo levantado y en ese marco es que se tomó la fecha del 30 de marzo como un referente, fue un consenso, no fue una imposición de algunos de los actores o del nuestro”, explicó.

También indicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha indicado que faltan algunas pruebas respecto al suministro seguro de los combustibles, en cuanto al sistema de detección de fallas y fugas.

Explicó que en vista que algunos temas pendientes de pruebas no se cumplieron, se ha decidido aplazar el inicio de operaciones.

“Esta vez no queremos hablar nuevamente de fecha, porque creemos que tenemos que asegurarnos que técnicamente las cosas se estén cumpliendo, que no nos pase lo que ha ocurrido, es decir que esta estimación que habíamos hecho todos los actores no se materializó, es un tema bien importante”, afirmó.

Ahora, ¿cuándo será la inauguración?

Pérez Reyes manifestó que no se encuentran en las condiciones para brindar una nueva fecha de inicio de operaciones ya que no depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino de que Lima Airport Partners (LAP) subsane las observaciones críticas identificadas y cumpla con todos los requisitos.

“No queremos poner una nueva fecha, porque la fecha anterior la pusimos en común acuerdo con toda la industria. Así, hicimos una estimación de los plazos, es claro que estos compromisos no fueron cumplidos del todo por quien correspondía hacerlo”, sostuvo.

“Ahora tenemos que esperar a que LAP haga estas labores en el más breve plazo posible, creemos que lo va a poder hacer. Es una empresa que tiene un prestigio internacional en materia aeroportuaria y sabemos que lo va a hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar al lado de ellos para poder completar y levantar estas observaciones en el más breve plazo”, continuó.

Para el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, la inauguración dependerá de Lima Airport Partners, empresa concesionaria que ha demorado los plazos y no ha cumplido con realizar todas las pruebas necesarias. “LAP definirá si se inician operaciones antes de julio”.

“Hay gente que opina y dice que el ministerio tendría que haber hecho tal cosa, pero eso es consecuencia de la ignorancia. El concesionario no es el MTC, el ministerio es el concedente. Para nosotros, lo que está claro, es la seguridad del aeropuerto, acá nosotros no venimos a un concurso de popularidad”, indicó.