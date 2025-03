De terror lanzan otra granada en Chepita Royal: y deja 11 heridos, incluidos niños

By

Pese a la gravedad del atentado, el concierto continúa en el club campestre. Hace un mes ocurrió un hecho similar en este local.

No sueltan a Chepita. Delincuentes arrojaron un explosivo en una de las puertas del club campestre Chepita Royal de Puente Piedra, dejando once personas heridas, dos de ellas niños, la tarde del sábado. Como ocurre en este tipo de casos, se trataría de una extorsión.

Las autoridades informaron que once personas resultaron heridas, entre ellos dos niños de 7 y 8 años. Todos fueron llevados de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del mismo distrito.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para recoger los restos del explosivo arrojado contra uno de los locales campestres más conocidos de Lima Norte.

Comerciantes y transeúntes fueron los más afectados, entre ellos una mujer que sufrió graves heridas por esquirlas y tuvo que ser trasladada al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.A pesar del impacto de la explosión, el concierto programado en el establecimiento continuó con normalidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó agentes en la zona para garantizar la seguridad y atender a los heridos, evitando que la situación se agravara en medio del caos.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Lan Franco La Hoz recibió a 11 personas con diversas lesiones tras el incidente ocurrido en un restaurante de Puente Piedra. Entre los afectados, se encuentran tres menores de 7 y 8 años.

La entidad confirmó que todos los heridos están recibiendo atención médica y, hasta el momento, no se han reportado casos de gravedad. Asimismo, el personal de salud activó los protocolos correspondientes para reforzar la asistencia y mantener un monitoreo constante, evaluando posibles traslados o referencias en caso necesario.

No es el único atentado

Hace algunas semanas, extorsionadores lanzaron dos artefactos explosivos en los exteriores del club campestre “Chepita Royal”, en Puente Piedra. El atentado ocurrió alrededor de la 1:50 a.m., cuando el personal del club retiraba las mesas y sillas tras una presentación de la orquesta de cumbia “Armonía 10″. Aunque los explosivos causaron daños en las estructuras del local, no se registraron víctimas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto llegó a pie, arrojó un paquete con dinamita que detonó, dañando el acceso metálico y el material de concreto del club.

El ataque parece estar vinculado al cobro de cupos, aunque aún no se ha aclarado si estaba dirigido al administrador del club o al dueño del conocido grupo musical, quien ya había sufrido un atentado similar en diciembre de 2024. Durante el incidente, el personal de seguridad intentó perseguir al delincuente, pero un cómplice arrojó un segundo artefacto explosivo, obligando a los vigilantes a retroceder y permitiendo la huida de los atacantes.