Congestión en el puerto del Callao genera una pérdida de $ 288 millones al año

-Gremios transportistas y agentes aduaneros protestan y analizan posible paro nacional por el servicio ineficiente de DP World y APM Terminals

El terminal portuario del Callao es una verdadera bomba de tiempo. Las importaciones y exportaciones están siendo severamente afectadas por el caos logístico que retrasa la operatividad de toda la cadena logística del Terminal Portuario del Callao, que el año pasado movió 62 millones de toneladas de carga.

Las horas muertas en el transporte terrestre de bienes que llega al puerto significan una pérdida de $7.3 millones al mes. Pero esa es solo la punta del iceberg, pues también está la demora de ingreso de las naves al puerto. Considerando que el promedio de buques en espera es de 70 por mes y que el costo del demurrage por día es de $15 mil, la pérdida alcanza los $16 millones por mes.

En resumen, la pérdida total generada bordea los US$ 288 millones por año, producto de una mala gestión portuaria de los terminales portuarios, una cadena de errores que tiene como fase inicial y final el traslado de carga en camiones.

Por ejemplo, los transportistas deben esperar hasta 12 horas para ingresar a los terminales portuarios de DP World y APM Terminals. Este retraso dispara los costos logísticos y afecta la productividad de las empresas, según explicó Luis Marcos, gerente general de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú- Filial Callao.

¿El caos logístico en los terminales portuarios es un dolor de cabeza para ustedes señor Luis Marcos?

Todos los días los terminales portuarios en el Callao. Uno operado por DP World y el otro operado por APM Terminals, se vienen presentando inmensas y largas colas de camiones en las afueras de los terminales portuarios. Y los mismos se prolongan por algunas importantes vías del Callao. Bueno, esas colas se producen o se generan a consecuencia de que la atención en los terminales portuarios no es la más adecuada. Les falta o recursos humanos o les falta equipamiento. De tal manera que no pueden atender la transferencia de la carga del modo marítimo al mono terrestre.

Eso genera… ¿Qué genera? En principio, pérdidas económicas importantes porque…El carro ahí está pues 8 a 12 horas. Y prácticamente tener una máquina ocupada que no se trabaja… El principal problema es que los terminales no han desarrollado un sistema de gestión que permita atender en los tiempos oportunos y razonables a las unidades de transporte que están haciendo cola o que ingresan para su atención. Eso es lo principal. Ahora, obviamente que hay otros factores como son el tema de la infraestructura. Es decir, la villa tampoco ha crecido en la proporción que viene creciendo a las operaciones. Hoy ya estamos hablando de más de 2 millones que se mueven alrededor del Callao. El Callao es el puerto más importante del país con el 95% del movimiento de toda la carga a nivel nacional. No ha crecido la infraestructura, la conectividad vial. La avenida Baja California Pacífico sigue siendo la misma de hace 20 años, 23 años. Lo que en realidad hay para dos puertos de operación, si no hay una buena optimización de los espacios y los recursos es bien difícil. Así que nosotros esperamos que los concesionarios nos den una muestra de buena voluntad solucionando los problemas que hay en el interior del puerto y los vehículos puedan fluir adecuadamente. Esa es básicamente la idea y la propuesta que nosotros tenemos.

En estos momentos tenemos dos mesas de diálogo abiertas. Una en la Autoridad Portuaria Nacional y otra en Mincetur. Estamos asistiendo hace un mes y días a estas mesas de diálogo.

Pero son poco productivas porque en el caso de la Autoridad Portuaria Nacional tienen desactualizado su marco regulatorio para poder realizar controles, supervisiones y eventualmente sanciones por incumplimiento de algunas labores o de algunas operaciones que se desarrollan en los terminales portuarios. Entonces, la Autoridad Portuaria ha tomado conocimiento y ha ofrecido que va a actualizar su marco regulatorio, pero eso toma tiempo. Lo que nosotros queremos es que la Autoridad Portuaria Nacional se siente a conversar con los concesionarios y les explique la problemática que nosotros ya le hemos explicado en otras oportunidades y pueda invitarlos y pueda solicitarles su voluntad o su manifiesto para llegar a una solución al problema que tenemos en los terminales portuarios.

Esta situación, precisó Marcos, se ha desbordado y generado el descontento de distintos gremios como la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú- Filial Callao y la Asociación de Agentes de Aduana del Perú, quienes realizaron una manifestación pacífica en la avenida Néstor Gambeta y analizan entrar en un paro nacional si el Ejecutivo no pone cartas en el asunto.

“Esta situación no tiene punto de retorno. Presentamos oficios correspondientes a Ositran y la Autoridad Portuaria Nacional desde abril de 2023, pidiendo una rápida intervención. Lamentablemente los pedidos cayeron en saco roto. Estamos analizando entrar a un paro nacional porque esta crisis y ano da para más y el más perjudicado es el sector exportador”, sostuvo Luis Marcos.

En ese sentido, subrayó que el año pasado las exportaciones peruanas alcanzaron $74,7 mil millones, según PromPerú, por lo que exhortó a las autoridades a solucionar las demandas, pues se afecta la competitividad del puerto y se comprime las exportaciones de oro, plomo, estaño, cobre, plata y molibdeno.

Por su parte, Cristian Calderón, representante de la Asociación de Agentes de Aduana, indicó que lo que se busca es posicionar al Perú como un hub logístico regional y para ello es crucial que el sector público y privado trabajen juntos para solucionar la crisis actual del puerto.

“La logística no debe ser un obstáculo, sino un motor para el desarrollo económico. Tenemos que avanzar de la mano junto al Estado”, sentenció Calderón.

DATO IMPORTANTE

Cabe mencionar que, en enero pasado, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, adelantó que era vital implementar el antepuerto del Callao para el respaldo de camiones y establecer condiciones para el desarrollo de este tipo de espacios en áreas no concesionadas. Esto, con el propósito de optimizar la recepción y embarque de carga. Sin embargo, poco o nada se ha hecho al respecto,

Por último, el gremio de transportistas recordó que, si bien expresaron su conformidad con la propuesta de modificación de los Arts. 12, 35, 36, 50 y 58 del Reglamento de la Ley N°27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, se debe introducir nuevas infracciones vinculadas con la contravención de normas de carácter técnico operativo.